ДИСКАНТ

ДИСКАНТ (средневековое латинское discantus, от дис... и латинского cantus - пе­ние, на­пев).

1)Техника многоголосной композиции в музыке XII-XV веков.

От ор­га­ну­ма начала XII века от­ли­чал­ся главным образом точ­ной мет­рической вы­ве­рен­но­стью (мен­зу­ра­ци­ей) всех го­ло­сов и со­зву­чий. Пер­во­на­чаль­но тер­мин обо­зна­чал двух­го­ло­сие в син­хрон­ном рит­ме («но­та про­тив но­ты») и пре­имущественно с про­ти­во­по­лож­ным дви­же­ни­ем го­ло­сов. В XIV веке (у уче­ни­ков Фи­лип­па де Вит­ри и Ио­ан­на де Му­ри­са) тех­ни­ка дискант вклю­ча­ет­ся в по­ня­тие кон­тра­пункт . В начале XV века воз­ник так называемый английский дискант (с па­рал­лель­ны­ми тер­ция­ми, сек­ста­ми; смотреть Ги­мель, Фо­бур­дон). 2) Вы­со­кий дет­ский пев­че­ский го­лос, а так­же ис­пол­няе­мая им пар­тия (в хо­ре ли­бо со­ло). Диа­па­зон от «до» пер­вой до «ля» вто­рой ок­та­вы. 3) Верх­ний го­лос мно­го­го­лос­ной музыкальной фак­ту­ры (в 4-го­лос­ном из­ло­же­нии обыч­но на­зы­ва­ет­ся со­пра­но). 4) В му­зы­ке XVI-XVII веков на­име­но­ва­ние са­мо­го вы­со­ко­го ин­ст­ру­мен­та в се­мей­ст­ве (например, дискант-вио­ла, дискант-тром­бон). 5) Один из ре­ги­ст­ров ор­га­на .

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