ДЕБАТ

ДЕБАТ - обозначение диалогического жанра в поэзии, особенно народной и средневековой.

Дебат за­ро­дил­ся в об­ря­до­вой ка­лен­дар­ной по­эзии («пре­ние вес­ны с зи­мой» и др.), раз­вил­ся и рас­ши­рил те­ма­ти­ку в куль­ту­ре со­стя­за­ний пев­цов; вклю­ча­ет в се­бя ди­дак­тический ма­те­ри­ал (пес­ни «Стар­шей Эд­ды», XIII век, ду­хов­ные сти­хи). Дебат во­шёл в ев­ропейскую литературу в бу­ко­ли­ке и дос­тиг рас­цве­та в средневековой литературе под пе­ре­крё­ст­ным влия­ни­ем ан­тич­ной бу­ко­ли­ки, хри­сти­ан­ско­го ка­те­хи­зи­са и фольк­ло­ра («пре­ния» ду­ши с те­лом, ве­ры с ра­зу­мом, доб­ро­де­те­лей с по­ро­ка­ми, фор­ту­ны с фи­ло­со­фи­ей, ры­ца­ря с кли­ри­ком, бо­га­то­го с бед­ным, ро­зы с ли­ли­ей, ви­на с во­дой, ос­ла со сво­им хо­зяи­ном; спо­ры о пер­вен­ст­ве ме­ж­ду вре­ме­на­ми го­да, сти­хия­ми, час­тя­ми те­ла и пр.). Ока­зал влия­ние на ста­нов­ле­ние ан­тич­ной и средневековой дра­мы, фи­лософского диа­ло­га.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)