БАВАРСКИЙ ГЕОГРАФ

Традиционное и по сути неверное название латиноязычной этногеографической записки, которая в единственной рукописи (Bayerische Staatsbibliothek München, clm. 560, fol. 149v—150r) имеет заглавие «Описание городов и областей к северу от Дуная» (лат. Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii).

По палеографическим и кодикологическим данным рукопись датируется второй половиной IX в., происходит из скриптория монастыря Райхенау в Швабии (на одном из островов Боденского оз.) и, вполне вероятно, является оригиналом. В то же время ясно, что записка возникла в результате обработки письменных материалов: в ней есть лакуны и явно неисправные чтения. Текст представляет собой перечень ок. 60 этнонимов, в большинстве случаев славянских, снабженных, как правило, указаниями (достоверность которых проблематична) на количество «городов» в той или иной «области», неумеренно возрастающее по мере удаления от границ Восточно-франкского королевства .

Эта модель (перечисление «областей» с приведением числа «городов» в них) заимствована, по всей видимости, из позднеримских описаний провинций — так называемых laterculi provinciarum; экземпляр такого описания провинций Germania I, II зафиксирован каталогами монастырской библиотеки Райхенау первой половины IX в.

Одна из немногочисленных глосс, разрывающих однообразность каталога, выдает знаком­ство составителя с какой-то этногенетической легендой славян , которые будто бы, по их собственным словам, все происходят из области Zerivani. Записка четко распадается на две неравные части, выделенные и в самом тексте. Начало составляет список 11 славянских племен, непосредственно соседящих с Франкским государ­ством и перечисленных с севера на юг — от ободритов к северо-востоку от устья Эльбы (Nortabtrezi) до мораван (Marharii), к которым добавлены болгары (Vulgarii) и некие Merehani. Приведенная здесь этнонимия хорошо идентифицируется (за исключением Merehani) на основании франкских и немецких источников IX—XI вв. Вторая, бóльшая, часть выглядит как рыхлый этнонимический конгломерат, в котором идентификации поддаются только отдельные названия. Порядок их перечисления более или менее ясен лишь в отношении немногочисленной группы силез­ско-лужицких племен в самом конце записки — от вислян (Vuislane) до голяшичей (Golensizi). Иногда они неявно дублируют названия из первой части (лужичане-Lunsizi, очевидно, тождественны сорбам-Surbi).

Среди относительно надежно опознаваемых племен и народов, упоминаемых во второй части, — придунай­ские ободриты (Osterabtrezi), бужане (Busani) в верховьях Зап. Буга, расположенные к западу от них лядичи-лендзяне (Lendizi), пруссы (Bruzi), венгры (Ungare) (очевидно, еще в Сев.-Зап. Причерноморье), хазары (Caziri) и русь (Ruzzi) (это — второе по древности упоминание о Руси в латинской письменности). Менее убедительны толкования Unlizi и Velunzani как восточнославянских уличей и волынян, а Glopeani — как гоплян, селившихся близ оз. Гопло в Куявии. Сколько-нибудь единого мнения об источниках информации «Б. г.» во второй его части, равно как о назначении этой не имеющей аналогов записки, в науке не сложилось.

Неоднократно высказывалась мысль, что составитель имел в виду потребности одного из баварских миссионерских центров — Регенсбурга или Зальцбурга. Однако содержание памятника не дает для такого предположения серьезных оснований, а обнаруженная твердая связь рукописи с Райхенау прямо ему противоречит. Ввиду убедительных данных о Райхенау как месте ссылки в начале 870-х св. Мефодия, одного из первоучителей славян, перспективнее выглядит гипотеза, что во второй части «Б. г.» отразились сведения о славянах, аккумулированные в ходе моравской миссии свв. Константина- Кирилла и Мефодия. На это указывает и сама формула «к северу от Дуная», обнаруживающая византиноцентричную географическую перспективу, а также наличие в тексте греческого по происхождению этнонима Eptaradici (греч. επτα ραδικες — «семь корней»). Скорее всего, он обозначает тот племенной союз нижнедунайских славян, который у византийского хрониста начала IX в. Феофана упоминается под названием επτα γενεαι — семь родов.

В целом сочинение носит, похоже, сугубо кабинетный характер, отражая интерес, который прослеживается в библиотеке и скриптории Райхенау к вопросам гео-, карто- и космографии.

Издания:

Назаренко А. В. Немецкие латиноязычные источники IX—XI вв.: Тексты, перевод, комментарий. М.

Автор статьи: А. В. Назаренко.

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