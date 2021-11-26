АСТРОЛОГИЯ
Сочетающая гадательную магию и натурфилософию система представлений о влиянии небесных тел на природные и общественные процессы, события индивидуальной жизни людей и о возможности предсказания этих процессов и событий.
От греч. άστρον — «звезда» и λόγος — «наука», «знание». Связь, хотя и не обязательно причинно-следственная, между небесными явлениями и земными событиями известна с глубочайшей древности. Наблюдения за звездным небом для определения сроков полевых работ, судя по всему, осуществлялись еще в неолитические времена. В Египте Древнем восхождение Сириуса знаменовало приближающийся разлив Нила. Астрономические наблюдения активно развивались в Месопотамии еще во II тысячелетии до н. э. И там, и в Египте зародились начала А., которая в античном мире получила название халдейского искусства, а астрологи именовались халдеями или магами независимо от этнического происхождения. При этом восточная А. базировалась не на каких-либо научных или квазинаучных основаниях, а на мифо-магической картине мира, на практике прорицаний и гаданий, на представлениях о судьбе. В античном мире пришедшая с Востока А. получила широкое распространение, особенно в Римской империи, хотя еще Гиппократ в V в. до н. э. говорил о влиянии созвездий на некоторые болезни. Особенно сильным было влияние А. на поздний неоплатонизм, приверженцы которого, осмысляя мифологию в тщательно разработанных философских категориях, утверждали, среди прочего, что судьба всего — и природы, и людей — жестко детерминирована расположением звезд. От поздней Античности А. перешла в средневековую Европу, но особенно активно развивалась у арабов в IX—XIII вв. под влиянием античной А. С XII в. арабские астрологические трактаты стали распространяться по Зап. Европе, А. начала обретать популярность с конца XIII в., и увлечение ею достигло апогея в XVI—XVII вв. Еще в ХI в. в арабском мире А. приобрела тот вид, в котором она почти без перемен известна и ныне. В основе А. лежит идея о связи 7 планет и 12 созвездий зодиака друг с другом и — главное — со всеми элементами, качествами, явлениями, предметами и т. д. Так, например, созвездию Овен, в котором Солнце находится в момент восхождения с 19 марта по 21 апреля, соответствуют: планета Марс, металл железо, элемент огонь, красный цвет, растение фиалка, животное волк, событие священной истории Вход Господень в Иерусалим и т. д. и т. п. Созвездия зодиака влияют на различные органы человеческого тела: Овну подчинена голова, Тельцу — шея и т. д. Каждой планете соответствуют особые качества индивидуума: Солнце означает власть и является светилом царей; Луна покровительствует занятиям, требующим темноты либо публично не одобренным: воровству, актерскому ремеслу, содержательству трактиров; Марс опекает проливающих кровь (воинов, палачей, медиков и поваров) и работающих с металлами (кузнецов и ювелиров); Сатурн — планета меланхолическая, ей подвластны болезни и подчинены старики, священники и монахи и т. д. Зная значения созвездий и планет и их сочетаний (констелляций), можно предсказать поведение людей, те или иные события или природные явления. А. делится на две части — натуральную, предсказывающую затмения, наводнения, погоду, виды на урожай и др., и юдициарную, вещающую о судьбах человечества и отдельных людей. Схема расположения звезд и планет в момент рождения человека, содержащая тем самым предсказание его судьбы, называется гороскопом (от греч. ὥρα — «время», «пора», «сезон» и σκοπός — «смотрю»). Указанная схема проецируется на круг, горизонтальный диаметр которого пересекает окружность в точке, именуемой также гороскопом или акцедентом, отмечающей момент рождения. Круг делится против часовой стрелки на 12 секторов (домов), каждый из которых ответственен за особую сферу жизни. Первый дом — дом жизни, второй — богатства, третий — родственников, четвертый — исхода жизни, пятый — потомства, шестой — здоровья, седьмой — брака, восьмой — смерти, девятый — путешествий, десятый — веры, одиннадцатый — дружбы, двенадцатый — вражды (таково наиболее распространенное расположение домов, хотя известны и несколько иные варианты); совокупность домов именуется генитурой. Нахождение созвездий зодиака и планет в каждом из домов, а также взаимное расположение светил (аспект) в момент рождения и определяет судьбу индивидуума. Главным считается дом жизни. Если человек родился под знаком Льва, то это значит лишь, что он будет сильным, но если в созвездии Льва в то время находился Марс, то человек этот станет великим героем или преступником. Сатурн в первом доме пророчит природную лень, Меркурий во втором — удачу в торговых делах, Луна в пятом — обилие детей и т. п. С IV в. история отношений общества и А. была довольно бурной. Император Диоклетиан повелел изгнать из Рима всех магов и астрологов, но это объяснялось не неверием в А., а, наоборот, верой в нее: любые гадания о судьбе императора объявлялись государственным преступлением потому, что судьба эта виделась предсказуемой и гадания могли побуждать к политическим действиям. Более неоднозначными были взаимоотношения А. и христианства. С одной стороны, влияние звезд на судьбы мира и людей христианами не отрицалось. Рождение Иисуса Христа отмечает звезда над Вифлеемом, и цари-волхвы, они же мудрецы-звездочеты, по появлению ее узнают о рождении Спасителя и спешат поклониться ему (Матф., 2, 1—12). Сочетание А. и христианства доводится до предела в некоторых гностических сектах, по учению которых Иисус, во младенчестве взглянув на небо, изменил ход светил. В то же время монотеизм и А. несовместимы. Согласно первому, все в мире определяется свободной, ничем не связанной волей Бога, с астрологической же точки зрения все подчинено непреложному и безликому закону звезд. Папа римский св. Климент, а скорее писавший под его именем автор II в., признавая некоторую истинность за А., считал, что по звездам мудрец может узнать Божественный замысел, но никакие звезды не могут понудить человека впасть в грех. Философ и еретик Ориген (ок. 185—253 или 254) полагал, что звезды предсказывают, но не определяют будущее, причем человек не может прочесть на небе указания своей судьбы, хотя ангелы и души блаженных в состоянии сделать это. Сторонник безусловного Божественного предопределения Августин Блаженный (см. Августин Аврелий) настаивал на том, что судьбы мира вершатся по воле Бога, а не звезд. В раннем и Высоком Средневековье А. мало интересовались. Первое известное астрологическое предсказание конца света, содержавшееся в анонимном трактате 1177 и предвещавшее светопреставление на 1186, не произвело впечатления на умы современников. Будущее, в представлениях Средневековья, находится в руке Божьей, определяется Им, а не звездами. Некоторый подъем интереса к А., стимулированный распространением переводных с арабского книг, в том числе античных авторов, произошел в конце XII — XIII в. Знаменитый натурфилософ св. Альберт Великий в своем сочинении «О минералах» подробно описывает, как звезды и планеты влияют на порождение в земле руд, камней и т. п., но все написанное им относится к натуральной А., он ничего не говорит о влиянии звезд на судьбы мира. Р. Бэкон полагал, что свет звезд и планет определяет характер человека, но не детерминирует его судьбу. Он же выдвинул мало распространенную в его время, но популярнейшую во времена позднейшие и разделявшуюся многими мыслителями вплоть до Т. Кампанеллы идею о влиянии светил на смену религий: соединение Юпитера с Сатурном породило иудейскую религию, с Марсом — халдейскую, с Солнцем — египетскую, с Венерой — ислам, с Меркурием — христианство, с Луной — будущую религию Антихриста. Расцвет А. приходится на позднее Средневековье и Возрождение. Вызванный переходом от Средних веков к Новому времени распад традиционных устоев и отсюда — неопределенность будущего вызывают страх перед ним и, соответственно, тягу к предсказаниям, к тому же побуждают усилившиеся в обществе эсхатологические настроения увеличившаяся социальная мобильность и связанная с этим открытость судеб многих людей. В эпоху Возрождения отвергается устоявшаяся и разработанная схоластическая наука, основанная на логическом продумывании текстов Аристотеля и Писания, но новоевропейские, базирующиеся как на рационализме, так и на эмпиризме воззрения появятся лишь в XVII в., а полную силу обретут только в XVIII в. В сознании людей Ренессанса соединяются вера в позитивное знание и Божественное откровение, в личную активность и безликую судьбу. Ренессансные мыслители, захваченные идеей единства всего сущего, подчинения всего в мире единому закону, мыслью о всемогуществе человека во всем, в том числе и в предвидении своей судьбы и судеб мира, высоко ценили А. Еще на заре Возрождения падуанский ученый Пьетро д’Абано (1257—1315) декларировал жесткую зависимость жизни людей и природных процессов от движения светил, за что был привлечен к следствию инквизиции. Но позднее вполне ортодоксальный и никогда не подвергавшийся преследованиям видный деятель Церкви Пьер д’Айи (1350—1420) в «Трактате Аллиака об образе мира» выводит природные и социальные потрясения из совместного влияния Сатурна и Юпитера, когда они соединяются в одном из созвездий зодиака, и самые мощные — при их констелляции в созвездии Козерога раз в 960 лет. Ближайшее к его времени такое соединение должно было произойти в 1789, и тогда свершатся большие перемены, особенно в сфере законов. Большинство людей позднего Средневековья и Возрождения безоговорочно верили в предсказания А. По мнению немецкого астролога и астронома Иоганна Штефлера (известен ок. 1500), составившего первую таблицу солнечных затмений, в 1524 Юпитер, Сатурн и Марс должны сойтись в созвездии Рыб, и это предвещает новый потоп; президент тулузского парламента Ориаль принялся в указанном году строить ковчег, чтобы спастись от наводнения. Все рекорды популярности побил известный врач, лейб-медик французского двора Мишель де Нотр-Дам, более известный под латинизированным именем Нострадамус. Его стихотворные предсказания, сведенные в сборник «Центурии» (лат. «Сотни»; это собрание четырехстиший — катренов, объединенных в книги по 100 катренов), написаны нарочито туманным языком, позволявшим толковать их весьма широко (и эти толкования не прекращаются доныне, любое значимое событие мировой истории и по сей час объявляется уже предсказанным Нострадамусом). Люди Возрождения одновременно во все верили и во всем сомневались — в том числе и в А. Иные возмущались верой в нее по христианским соображениям, как знаменитый проповедник Дж. Савонарола или папа Сикст V. Иные — по соображениям нравственным, как, например, Шекспир. Распространяются истории о самореализующихся пророчествах. О сыне Нострадамуса, тоже Мишеле, говорили, что он в 1575 предсказал пожар в городе Пузен, а когда тот не состоялся, попытался сам поджечь город, за что был казнен. Философ, математик, механик и врач Джироламо Кардано (1501—1576) якобы составил собственный гороскоп, по которому должен был прожить 75 лет, и по достижении этого возраста уморил себя голодом во исполнение прорицания. Упадок веры в А. начинается с появлением гелиоцентрической системы, когда выясняется, что заданные Клавдием Птолемеем основные принципы движения планет неверны, что основные объекты (знаки зодиака) или понятия (гороскоп, акцедент) А. имеют смысл лишь при условии, что Земля находится в центре Вселенной. Но один из творцов новой модели мира Иоганн Кеплер, заявлявший, что «А. есть такая вещь, на которую не стоит тратить времени, но люди в своем безумии думают, что ею должны заниматься математики», сам составлял гороскопы. Он не без цинизма говорил: «А. есть, конечно, глупая дочка, но, Боже мой, что бы стало с ее многоразумной матерью астрономией, если бы она не имела этой дочки, ибо и вообще доходы математиков так невелики, что мать наверняка страдала бы от голода, если бы дочь ее не зарабатывала что-нибудь». Но ему же принадлежат слова: «Предостережение некоторым — теологам, философам, медикам, — чтобы они при легкомысленном отбрасывании звездословного суеверия не выплеснули бы с водой и ребенка». Сложение научной картины мира, в которой место всеобщего сродства явлений заняли экспериментально проверяемые законы природы, оттеснило А. на обочину знания, но не уничтожило ее. Стремление предвидеть будущее превалирует, видимо, над мнением о ненаучности А. Газеты по сей день печатают астрологические прогнозы, причем совершенно абсурдные с точки зрения самой А.: в этих прогнозах говорится только о зодиакальных созвездиях, под которыми родились те или иные люди, тогда как для гороскопа надо знать дату и место (широту и долготу) рождения, чтобы определить, в каком доме какая планета находилась в момент рождения человека.
Автор статьи: Харитонович Д.Э.
© Российская Историческая Энциклопедия