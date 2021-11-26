АСТРОЛОГИЯ

Сочетающая гадательную магию и натурфилософию система представлений о влиянии небесных тел на природные и общественные процессы, события индивидуальной жизни людей и о возможности предсказания этих процессов и событий.

От греч. άστρον — «звезда» и λόγος — «наука», «знание». Связь, хотя и не обязательно причинно-следственная, между небесными явлениями и земными событиями известна с глубочайшей древности. Наблюдения за звездным небом для определения сроков полевых работ, судя по всему, осуществлялись еще в неолитические времена. В Египте Древнем восхождение Сириуса знаменовало приближающийся разлив Нила. Астрономические наблюдения активно развивались в Месопотамии еще во II тысячелетии до н. э. И там, и в Египте зародились начала А., которая в античном мире получила название халдейского искусства, а астрологи именовались халдеями или магами независимо от этнического происхождения. При этом восточная А. базировалась не на каких-либо научных или квазинаучных основаниях, а на мифо-магической картине мира, на практике прорицаний и гаданий, на представлениях о судьбе. В античном мире пришедшая с Востока А. получила широкое распространение, особенно в Римской империи , хотя еще Гиппократ в V в. до н. э. говорил о влиянии созвездий на некоторые болезни. Особенно сильным было влияние А. на поздний нео­платонизм, приверженцы которого, осмысляя мифологию в тщательно разработанных философских категориях, утверждали, среди прочего, что судьба всего — и природы, и людей — жестко детерминирована расположением звезд. От поздней Античности А. перешла в средневековую Европу, но особенно активно развивалась у арабов в IX—XIII вв. под влиянием античной А. С XII в. арабские астрологические трактаты стали распространяться по Зап. Европе, А. начала обретать популярность с конца XIII в., и увлечение ею достигло апогея в XVI—XVII вв. Еще в ХI в. в арабском мире А. приобрела тот вид, в котором она почти без перемен известна и ныне. В основе А. лежит идея о связи 7 планет и 12 созвездий зодиака друг с другом и — главное — со всеми элементами, качествами, явлениями, предметами и т. д. Так, например, созвездию Овен, в котором Солнце находится в момент восхождения с 19 марта по 21 апреля, соответствуют: планета Марс, металл железо, элемент огонь, красный цвет, растение фиалка, животное волк, событие священной истории Вход Господень в Иерусалим и т. д. и т. п. Созвездия зодиака влияют на различные органы человеческого тела: Овну подчинена голова, Тельцу — шея и т. д. Каждой планете соответствуют особые качества индивидуума: Солнце означает власть и является светилом царей; Луна покровительствует занятиям, требующим темноты либо публично не одобренным: воровству, актерскому ремеслу, содержательству трактиров; Марс опекает проливающих кровь (воинов, палачей, медиков и поваров) и работающих с металлами (кузнецов и ювелиров); Сатурн — планета меланхолическая, ей подвластны болезни и подчинены старики, священники и монахи и т. д. Зная значения созвездий и планет и их сочетаний (констелляций), можно предсказать поведение людей, те или иные события или природные явления. А. делится на две части — натуральную, предсказывающую затмения, наводнения, погоду, виды на урожай и др., и юдициарную, вещающую о судьбах человечества и отдельных людей. Схема расположения звезд и планет в момент рождения человека, содержащая тем самым предсказание его судьбы, называется гороскопом (от греч. ὥρα — «время», «пора», «сезон» и σκοπός — «смотрю»). Указанная схема проецируется на круг, горизонтальный диаметр которого пересекает окружность в точке, именуемой также гороскопом или акцедентом, отмечающей момент рождения. Круг делится против часовой стрелки на 12 секторов (домов), каждый из которых ответственен за особую сферу жизни. Первый дом — дом жизни, второй — богатства, третий — родственников, четвертый — исхода жизни, пятый — потомства, шестой — здоровья, седьмой — брака, восьмой — смерти, девятый — путешествий, десятый — веры, одиннадцатый — дружбы, двенадцатый — вражды (таково наиболее распространенное расположение домов, хотя известны и несколько иные варианты); совокупность домов именуется генитурой. Нахождение созвездий зодиака и планет в каждом из домов, а также взаимное расположение светил (аспект) в момент рождения и определяет судьбу индивидуума. Главным считается дом жизни. Если человек родился под знаком Льва, то это значит лишь, что он будет сильным, но если в созвездии Льва в то время находился Марс, то человек этот станет великим героем или преступником. Сатурн в первом доме пророчит природную лень, Меркурий во втором — удачу в торговых делах, Луна в пятом — обилие детей и т. п. С IV в. история отношений общества и А. была довольно бурной. Император Диоклетиан повелел изгнать из Рима всех магов и астрологов, но это объяснялось не неверием в А., а, наоборот, верой в нее: любые гадания о судьбе императора объявлялись государственным преступлением потому, что судьба эта виделась предсказуемой и гадания могли побуждать к политическим действиям. Более неоднозначными были взаимоотношения А. и христианства. С одной стороны, влияние звезд на судьбы мира и людей христианами не отрицалось. Рождение Иисуса Христа отмечает звезда над Вифлеемом, и цари-волхвы, они же мудрецы-звездочеты, по появлению ее узнают о рождении Спасителя и спешат поклониться ему (Матф., 2, 1—12). Сочетание А. и христианства доводится до предела в некоторых гностических сектах, по учению которых Иисус, во младенчестве взглянув на небо, изменил ход светил. В то же время монотеизм и А. несовместимы. Согласно первому, все в мире определяется свободной, ничем не связанной волей Бога, с астрологической же точки зрения все подчинено непреложному и безликому закону звезд. Папа римский св. Климент , а скорее писавший под его именем автор II в., признавая некоторую истинность за А., считал, что по звездам мудрец может узнать Божественный замысел, но никакие звезды не могут понудить человека впасть в грех. Философ и еретик Ориген (ок. 185—253 или 254) полагал, что звезды предсказывают, но не определяют будущее, причем человек не может прочесть на небе указания своей судьбы, хотя ангелы и души блаженных в состоянии сделать это. Сторонник безусловного Божественного предопределения Августин Блаженный (см. Августин Аврелий) настаивал на том, что судьбы мира вершатся по воле Бога, а не звезд. В раннем и Высоком Средневековье А. мало интересовались. Первое известное астрологическое предсказание конца света, содержавшееся в анонимном трактате 1177 и предвещавшее светопреставление на 1186, не произвело впечатления на умы современников. Будущее, в представлениях Средневековья, находится в руке Божьей, определяется Им, а не звездами. Некоторый подъем интереса к А., стимулированный распространением переводных с арабского книг, в том числе античных авторов, произошел в конце XII — XIII в. Знаменитый натурфилософ св. Альберт Великий в своем сочинении «О минералах» подробно описывает, как звезды и планеты влияют на порождение в земле руд, камней и т. п., но все написанное им относится к натуральной А., он ничего не говорит о влиянии звезд на судьбы мира. Р. Бэкон полагал, что свет звезд и планет определяет характер человека, но не детерминирует его судьбу. Он же выдвинул мало распространенную в его время, но популярнейшую во времена позднейшие и разделявшуюся многими мыслителями вплоть до Т. Кампанеллы идею о влиянии светил на смену религий: соединение Юпитера с Сатурном породило иудейскую религию, с Марсом — халдейскую, с Солнцем — египет­скую, с Венерой — ислам, с Меркурием — христианство, с Луной — будущую религию Антихриста. Расцвет А. приходится на позднее Средневековье и Возрождение . Вызванный переходом от Средних веков к Новому времени распад традиционных устоев и отсюда — неопределенность будущего вызывают страх перед ним и, соответственно, тягу к предсказаниям, к тому же побуждают усилившиеся в обществе эсхатологические настроения увеличившаяся социальная мобильность и связанная с этим открытость судеб многих людей. В эпоху Возрождения отвергается устоявшаяся и разработанная схоластическая наука, основанная на логическом продумывании текстов Аристотеля и Писания , но новоевропейские, базирующиеся как на рационализме, так и на эмпиризме воззрения появятся лишь в XVII в., а полную силу обретут только в XVIII в. В сознании людей Ренессанса соединяются вера в позитивное знание и Божественное откровение, в личную активность и безликую судьбу. Ренессансные мыслители, захваченные идеей единства всего сущего, подчинения всего в мире единому закону, мыслью о всемогуществе человека во всем, в том числе и в предвидении своей судьбы и судеб мира, высоко ценили А. Еще на заре Возрождения падуанский ученый Пьетро д’Абано (1257—1315) декларировал жесткую зависимость жизни людей и природных процессов от движения светил, за что был привлечен к следствию инквизиции . Но позднее вполне ортодоксальный и никогда не подвергавшийся преследованиям видный деятель Церкви Пьер д’Айи (1350—1420) в «Трактате Аллиака об образе мира» выводит природные и социальные потрясения из совместного влияния Сатурна и Юпитера, когда они соединяются в одном из созвездий зодиака, и самые мощные — при их констелляции в созвездии Козерога раз в 960 лет. Ближайшее к его времени такое соединение должно было произойти в 1789, и тогда свершатся большие перемены, особенно в сфере законов. Большинство людей позднего Средневековья и Возрождения безоговорочно верили в предсказания А. По мнению немецкого астролога и астронома Иоганна Штефлера (известен ок. 1500), составившего первую таблицу солнечных затмений, в 1524 Юпитер, Сатурн и Марс должны сойтись в созвездии Рыб, и это предвещает новый потоп; президент тулузского парламента Ориаль принялся в указанном году строить ковчег, чтобы спастись от наводнения. Все рекорды популярности побил известный врач, лейб-медик французского двора Мишель де Нотр-Дам, более известный под латинизированным именем Нострадамус . Его стихотворные предсказания, сведенные в сборник «Центурии» (лат. «Сотни»; это собрание четырехстиший — катренов, объединенных в книги по 100 катренов), написаны нарочито туманным языком, позволявшим толковать их весьма широко (и эти толкования не прекращаются доныне, любое значимое событие мировой истории и по сей час объявляется уже предсказанным Нострадамусом). Люди Возрождения одновременно во все верили и во всем сомневались — в том числе и в А. Иные возмущались верой в нее по христианским соображениям, как знаменитый проповедник Дж. Савонарола или папа Сикст V. Иные — по соображениям нрав­ственным, как, например, Шекспир. Распространяются истории о самореализующихся пророчествах. О сыне Нострадамуса, тоже Мишеле, говорили, что он в 1575 предсказал пожар в городе Пузен, а когда тот не состоялся, попытался сам поджечь город, за что был казнен. Философ, математик, механик и врач Джироламо Кардано (1501—1576) якобы составил собственный гороскоп, по которому должен был прожить 75 лет, и по достижении этого возраста уморил себя голодом во исполнение прорицания. Упадок веры в А. начинается с появлением гелиоцентрической системы, когда выясняется, что заданные Клавдием Птолемеем основные принципы движения планет неверны, что основные объекты (знаки зодиака) или понятия (горо­скоп, акцедент) А. имеют смысл лишь при условии, что Земля находится в центре Вселенной. Но один из творцов новой модели мира Иоганн Кеплер, заявлявший, что «А. есть такая вещь, на которую не стоит тратить времени, но люди в своем безумии думают, что ею должны заниматься математики», сам составлял гороскопы. Он не без цинизма говорил: «А. есть, конечно, глупая дочка, но, Боже мой, что бы стало с ее многоразумной матерью астрономией, если бы она не имела этой дочки, ибо и вообще доходы математиков так невелики, что мать наверняка страдала бы от голода, если бы дочь ее не зарабатывала что-нибудь». Но ему же принадлежат слова: «Предостережение некоторым — теологам, философам, медикам, — чтобы они при легкомысленном отбрасывании звездословного суеверия не выплеснули бы с водой и ребенка». Сложение научной картины мира, в которой место всеобщего сродства явлений заняли экспериментально проверяемые законы природы, оттеснило А. на обочину знания, но не уничтожило ее. Стремление предвидеть будущее превалирует, видимо, над мнением о ненаучности А. Газеты по сей день печатают астрологические прогнозы, причем совершенно абсурдные с точки зрения самой А.: в этих прогнозах говорится только о зодиакальных созвездиях, под которыми родились те или иные люди, тогда как для гороскопа надо знать дату и место (широту и долготу) рождения, чтобы определить, в каком доме какая планета находилась в момент рождения человека.

Автор статьи: Харитонович Д.Э.

© Российская Историческая Энциклопедия