АЛЕКСАНДР ГЭЛЬСКИЙ (лат. Alexan-der Halensis, англ. Alexander of Hales)

Монах ордена францисканцев , философ, богослов, дипломат .

А. Г., известный как «доктор неопровержимый», изучал в Парижском университете свободные искусства и теологию. А. Г. был не только магистром искусств (1210) и богословия (1220), но также деканом теологического факультета. В своих лекциях он опирался на «Сентенции» Петра Ломбардского, используя их в качестве сборника текстов Священного Писания , пригодного для учебных целей. Позднее А. Г. составил к ним «Глоссы» (Glossa in Quattuor Libros Sententiarum). В течение ряда лет А. Г. исполнял дипломатические функции: с 1226 по 1239 выступал посредником в переговорах между английским ( Генрихом III ) и французским ( Людовиком IX ) королями. В 1236 А. Г. вступил в орден францисканцев. Среди обширного наследия мыслителя — две работы «Спорные вопросы» (Questiones disputatae) и трактат «Сумма всей теологии» (Summa universae theologiae), написанный А. Г. вместе с его учениками — занимают особое место. В обоих сочинениях А. Г. попытался привести различные стороны теологической науки к единообразию, создать систематизированный свод католического богословия . Возможно, А. Г. также является автором так называемой Суммы брата Александра (Summa Fratris Alexandri или Summa Halensis). В своих богословских изысканиях А. Г. опирался как на христианские (Бл. Августин, Ансельм Кентерберийский ), так и на античные ( Аристотель ) традиции. Доказывая бытие Бога, А. К. непосредственно обращался к суждениям Стагирита о «неподвижном Перводвигателе». Труды А. Г. оказали значительное влияние на развитие западноевропейской схоластики. Под влиянием идей мыслителя находился его ученик — выдающийся францисканский богослов Бонавентура.

Автор статьи: А. К. Гладков.