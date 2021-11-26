АЛАН ЛИЛЛЬСКИЙ (лат. Alanus ab Insulis, франц. Alain de Lille)

Французский богослов, поэт, монах -цистерцианец.

А. Л., прозванный современниками за глубокий ум и разносторонние знания «доктором всеохватывающим» (doctor universalis), изучал свободные искусства и теологию у Гильберта Порретанского в Шартрской школе. В течение ряда лет преподавал в Париже и Монпелье. А. Л. участвовал в созванном в 1179 в Латеране церковном соборе . На склоне лет принял монашество и провел последние годы в аббатстве Сито. В многогранном творчестве А. Л. отчетливо просматривается воздействие философских учений мыслителей Шартрской школы (Гильберта Порретанского, Бернарда Сильвестра) — восприятие природы как силы, связующей божественный и тварный миры, и идеи человека-микрокосмоса, как совершенного отображения макрокосмоса. Аллегорический трактат «Плач Природы» (De planctu naturae, 1160–1175), сочетающий в себе как поэтические, так и прозаические части, и построенный по образцу аналогичных сочинений Боэция («Утешение философией») и Бернарда Сильвестра («О целокупности мира»), представляет собой диалог между А. Л. и его гостьей — Природой. Отвечая на вопросы автора, Природа постепенно предстает перед ним во всем своем величии, как «перл земных красот, озаренье мира, смертных зерцало». А. Л. подробно описывает ее облик и одежды. Будучи владычицей материального мира, она борется со смертными грехами (извращенная любовь, гордыня, пьянство, чревоугодие) за спасение человека — воплощение добродетели. Природа укоряет человека в том, что он нарушил ее законы («круговорот повествования»), и, видя глубину падения своего дитя, горько о нем плачет (отсюда название трактата). Теме создания нравственно совершенного чел. посвящено другие сочинения А. Л. — «Антиклавдиан» (Anticlaudianus, 1182–1184). В союзе с сестрами-добродетелями, Природа посылает к Всевышнему на колеснице свободных искусств Благоразумность, которая обращается к Богу с молитвой о творении души человека. При соединении души, дарованной Господом , и тела, рожденного самой Природой, появляется идеальный человек. А. Л. использовал мифологические сюжеты античной культуры лишь для того, чтобы в образной форме передать нравственные установки христианского вероучения. А. Л. не был проповедником пантеизма : Природа в его произведениях — это только посредник между Богом и человеком, но никак не сам Бог. А. Л. — чрезвычайно плодовитый писатель, оставивший после себя обширное наследие, среди которого выделяются богословские трактаты («Книга о различиях теологических понятий» (Liber in distinctionibus dictionum theologicalium), «Об искусстве католической веры» (De arte fidei catholicae) и др.), полемические сочинения («О католической вере против еретиков» /De fide catholica contra haereticos/), комментарии к книгам Священного Писания , стихотворные произведения. А. Л. оказал значительное влияние на автора «Романа о Розе», Данте , Дж. Чосера и др.

Сочинения:

Алан Лилльский. О бренном и непрочном естестве человека / Пер. Ф. А. Петровского // Памятники средневековой латинской литературы X–XII вв. М., 1972. С. 333;

Алан Лилльский. Плач природы / Пер. М. Л. Гаспарова // Памятники средневековой латинской литературы X–XII вв. М., 1972. С. 333–347.

Автор статьи: А. К. Гладков.