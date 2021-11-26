АДЕМАР ШАБАНСКИЙ (лат. Ademarus Cabannensis)

Монах- бенедиктинец и хронист.

А. Ш., представитель знатного аквитанского рода, обучался в школе при аббатстве Св. Марциала в Лиможе. В 1010 поступил в монастырь Св. Сибара в Ангулеме, пройдя путь от простого монаха до пресвитера . Благодаря глубоким знаниям, А. Ш. прославился как автор многочисленных церковно-назидательных произведений: проповедей, гимнов и исторических сочинений, главным из которых является — «Хроника» (Chronicon), повествующая о жизни и деяниях франков от глубокой древности до 1028. В этом сочинении А. Ш. также есть ценные сведения о принятии Русью христианства.

Сочинения:

Ademari Cabannensis. Chronicon / Ed. P. Bourgan, R. Landes. Turnhout, 1999;

Ademari Cibardi. Opera omnia // PL. Paris, 1848. T. 141. Col. 9–124;

Ademaro di Chabannes. Favole / Ed. F. Bertini, P. Gatti. Genova, 1988.

Автор статьи: А. К. Гладков.