АДЕЛАРД БАТСКИЙ (лат. Adelardus Bathe-nsis, Aethelardus Bathoniensis, англ. Adelard of Bath)

Английский философ, математик и переводчик.

О биографии А. Б. известно мало: родился, вероятно, в Англии, обучался в школе Лана и Тура, много путешествовал по Европе, Африке, Малой Азии и Ближнему Востоку. По возвращении в 1130 в Англию А. Б. стал наставником Генриха — сына графа Анжуйского Годфруа IV (Жоффруа) Плантагенета и будущего английского короля. Благодаря А. Б. впервые на средневековом Западе появились переводы с арабского языка астрономических таблиц аль-Хорезми (1126) и «Начал» Евклида. Перу А. Б. также принадлежат: трактат «Естественные вопросы» (Quaestiones naturales, 1110–1120), написанный в форме диалога с племянником и посвященный рассмотрению основных явлений «физического» мира, философское сочинение «О тождественном и ином» (De eodem et diverso, 1109), затрагивающее, в частности, тему интерпретации универсалий у Платона и Аристотеля , труд об абаке и астролябии и др. Вероятно, А. Б. также подготовил переработанный вариант пособия для мастеров (живописцев, архитекторов, скульпторов) «Mappae clavicula», известного в Зап. Европе с VIII–IX вв. Опираясь на наследие античных, христианских и арабо-мусульманских философов, А. Б. полагал, что предметы чувственного мира могут быть поняты в полной мере лишь с помощью разума. Человек, ищущий истину, должен опираться в своих поисках на знание, обретенное им с помощью опыта, а не на авторитетное мнение «ученых мужей».

Автор статьи: А. К. Гладков.