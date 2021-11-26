ЗАЙДИТЫ

Зайдиты — последователи направления в умеренном шиизме.

Последователи направления в умеренном шиизме , получившего распространение в Южн. Аравии и отчасти в индо-мусульманском мире, исторически также в Магрибе и Иране . В настоящее время компактно проживают в Йемене (от четверти до трети населения) и Саудовской Аравии (точная численность неизвестна), как эмигрантские сообщества — в Кувейте , Объединенных Арабских Эмиратах и Пакистане .

Зайдитское учение зародилось в 730-е в результате вооруженного противостояния части шиитов властям Халифата . Отправным пунктом этого процесса послужила деятельность сына 4-го шиитского имама Али Зайн аль-Абидина и внука Хусайна ибн Али , Зайда, к которому примкнули те из приверженцев Алидов, кого возмущало примиренческое отношение его старшего брата, Мухаммада аль-Бакира (ум. в 732), к Омейядов халифату . В марте 739 Зайд ибн Али, выдвинув притязания на имамат , поднял восстание в Куфе , которое в январе 740 подавили войска Омейядов ; сам предводитель был убит в сражении, его тело распято на кресте, а голова отослана в Дамаск халифу Хишаму , после чего выставлена в Медине . Сходная судьба ожидала его сына Яхью, восставшего в 743.

На протяжении 2-й половины VIII — 1-й половины IX в. последователи Зайда неоднократно руководили массовыми движениями (в 814—815 — в Ираке , позднее — по окраинам мусульманской державы), порожденными ростом фискальной эксплуатации в Аббасидов халифате . С ними сближались другие представители алидского сопротивления гегемонии Аббасидов — потомки 2-го шиитского имама Хасана ибн Али , братья Мухаммад ан-Нафс аз-закийя и Ибрахим, выступавшие в Хиджазе с оружием в руках против Мансура (762—763) и Харуна ар-Рашида (786); их наследие, наряду с трудами, приписываемыми Зайду, занимает видное место в богословско-законоведческой традиции З.

Теологические представления З., оформившиеся к середине IX в., базируются на умозрительном богословии ( калам ) мутазилитов , один из основоположников которого, Василь ибн Ата, был учителем Зайда. Это проявляется прежде всего в том, что З. решительно отрицают возможность уподобления Божества человеку (ташбих), не считают предопределение (кадар) безусловным и придерживаются ограничивающей трактовки сотворенности (халк) Корана , а также осуждают любые проявления мистицизма (в том числе суфизм ). Интерпретация шариата в законоведческой школе ( мазхаб ) З.близка к шафиитской.

В отличие от приверженцев суннизма , З. признают исключительную принадлежность имамата потомкам Али ибн Аби Талиба (с условием, что они, превосходя своих соперников знаниями и праведностью, могут защитить свои права на поле брани), причем допускается одновременное существование по разным областям нескольких законных претендентов (это, как и ряд особенностей правовой системы, сближает З. с хариджизмом).

В отличие от других умеренных шиитов, в том числе имамитов , З. признают 5-м имамом Зайда (а не аль-Бакира) и отвергают проклинание халифов Абу Бакра ас-Сиддика , Умара ибн аль-Хаттаба и Усмана ибн Аффана , возможность «перемены» (бада) Богом своего предвечного приговора, «сокрытие» имама и сверхъестественную природу его личности, первостепенную важность прямого назначения (насс) от предшественника при определении законного преемника имамского достоинства, «скрывание», в случае необходимости, собственного исповедания (такийа) и возможность временного брака (мута). Данные особенности объясняют их длительное и сравнительно мирное сосуществование с суннитами в Южн. Аравии и Сев. Африке.

1-е раннегосударственное объединение, созданное З., возникло в Дальнем Магрибе (ныне — Марокко ) и управлялось Идрисидами . В 863—864 З. поставили под свой контроль Гилян, Дейлем и Мазандеран , где сложилось государство Алидов Табаристана, просуществовавшее, с перерывом в 920—930-е, до конца XII в. В 897—901 З. захватили нагорный Йемен, где основали династию Рассидов , различные ветви которой правили страной или отдельными ее районами до 1281, а затем в 1592—1962.

Ист.: Corpus juris di Zaid b. ‘Ali / Ed. da E. Griffini. Milano, 1919.

Лит.: Arendonk C. von. Les débuts de l’Imamat zaidite au Yémen / Trad. par J. Ryckmans. Leiden, 1960; Haykel B. Revival and Reform in Islam: The Legacy of Muhammad al-Shawkani. Cambridge, 2003; Jeffery A. The Quran Readings of Zaid b. Ali // Rivista degli studi orientali, XVI (1936). P. 249—289; Idem. Further Quran Readings of Ali // Rivista degli studi orientali, XVIII (1940). P. 218—236; Khan M. S. The Early History of Zaydi Shi‘ism in Daylaman and Gilan // Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft, CXXV (1975). S. 301—314; Madelung W. Der Imam al-Qasim ibn Ibrahim und die Glaubenslehre der Zaiditen. Berlin, 1965; Idem. Zaydi Attitudes to Sufism // Islamic Mysticism Contested / Ed. by F. De Jong and B. Radtke. Leiden, 1999; Strothman R. Das Staatsrecht der Zaiditen. Strassburg, 1912; Strothman R. Kultus der Zaiditen. Strassburg, 1912.