Западная Азия в начале деятельности пророка Мухаммеда За несколько столетий до появления ислама центральным фактором политики того, что мы сейчас называем Ближним Востоком, были постоянные военные действия между Персидской империей и Византией, которые велись также и в Аравии.

Продукция Индии и удаленных регионов Азии, а также самой Аравии, стала необходима византийцам, и у Персии появилась возможность оказать экономическое давление. Для того чтобы сделать это эффективнее, она предприняла попытку закрепиться в Аравии, в первую очередь в южной ее части, которая была слабым звеном в экономической преграде, призванной отсечь восточные продукты от византийских рынков.

Персидский царь Хосров Ануширван (531–579) имел целью покорить Византию (в 540 г.), но Юстиниан сумел с ним договориться. Как это нередко случалось, мир, заключенный между двумя империями, не был признан арабами пограничных территорий. Лидер гассанидов Халид вторгся во владения Мунзира из Хиры, на что Хосров официально пожаловался византийскому императору, но не получил ответа. Тогда он вторгся в имперские владения, разграбил Алеппо, Эмесу и другие города и угрожал двинуться в Сирию. Византийцы попросили мира, который был заключен при условии, что у Хосрова останутся города, которые он захватил. Одним результатом этой экспедиции стало то, что персы получили огромное количество греческих пленных, среди которых были инженеры, врачи и опытные мастеровые. На самом деле Хосров, воевавший с Византией, был страстным поклонником греческой цивилизации и всячески старался привнести греческую науку и искусство в Персию. Известно, что Павел, митрополит Нисибиса (Нисибина), выполнил перевод логики Аристотеля, который посвятил Хосрову. Это предполагает, что царь царей интересовался греческой философией. Кроме того, прогреческие чувства Хосрова проявлялись в его выраженной благосклонности к христианам, тем более что христианское духовенство с готовностью поставляло ко двору опытных врачей, расширяя свое влияние. Процесс затормозился в 551 г., когда сын царя Анушзад сам стал христианином. Царь сослал его в Бейт-Лапат, но это лишь развязало принцу руки и позволило поднять восстание, которое очень скоро приобрело широкий размах и стало вызывать огромное беспокойство. Сначала Хосров приготовился подавить его силой, но его убедили доверить дело христианскому епископу по имени Мараба, который уговорил восставших сложить оружие. Представляется, что бунт Анушзада был, по сути, христианским восстанием, которое показало государству христианство как грозную силу, провизантийскую по своей политической ориентации. До этого времени главным христианским сообществом в Персии была несторианская церковь, но при Хосрове активизировались дворцовые интриги, которые возглавило монофизитское медицинское духовенство. В итоге монофизиты, недавно реорганизованные Якобом Бордано (он же Иаков Барадей), вытеснили несторианцев и стали главной фракцией персидского христианства. Они, хотя в политическом плане были противниками византийского двора, имели более греческий характер и интересы, чем приобретшие восточный характер несторианцы. Таким образом, можно сказать, что при Хосрове Персия показала свое политическое превосходство над Византией, однако мирное проникновение византийской культуры медленно, но верно подрывало основы персидской цивилизации.

Никакое формальное перемирие даже временно не прекращало соперничество, в основном экономическое, между Персией и Византией в Южной Аравии, где Абиссиния была в союзе с Византией. В 522 г. абиссинцы вторглись в Йемен и покорили его, хотя, вероятнее всего, они никогда не продвинулись далеко вглубь территории. Около 570 г. Хосров расширил персидскую власть на Йемен и вытеснил абиссинцев. Большинство авторов утверждают, что экспедиция была организована по просьбе йеменитов, обратившихся напрямую к персидскому царю, и это представляется вполне вероятным.

Хосров умер в 579 г., а его сын Ормизд IV (570–590) продолжил политику отца. Его военачальник Бахрам взбунтовался и объявил царем Хосрова Парвиза. В результате Ормизд был свергнут. Это произошло в 590 г. Однако очень скоро Бахрам обнаружил, что совершил ошибку. Парвиз играл на его амбициях и использовал его в качестве инструмента. Но теперь, когда восстание завершилось успехом, обвинил его в непокорности и отказался от него. Но Бахрама поддержала армия, и Хосрову Парвизу пришлось бежать. Он нашел убежище в Сирии и обратился с просьбой о помощи к императору Маврикию, тогда правившему в Византии. По приказу Маврикия на помощь Хосрову Парвизу были отправлены крупные силы. Тот вернулся в Персию во главе греческой армии и с ее помощью утвердился на троне. Так Персия стала обязанной Византии, и царь царей оказался в зависимости от византийской поддержки. Но обстоятельства вскоре положили конец этим отношениям.

В 602 г. византийская армия восстала, свергла Маврикия и избрала императором Фоку. Хосров Парвиз сразу заявил о готовности отомстить за своего былого союзника Маврикия и в 604 г. официально объявил войну Византии. В 609 г. он взял доселе считавшуюся неприступной крепость Эдессу, и затем военные действия продолжались больше десяти лет. Император Ираклий, сменивший Фоку в 610 г., некоторое время не мог оказать эффективного сопротивления. В 611 г. персы вторглись в Сирию и в 613 г. добрались до Дамаска. В 614 г. они покорили Палестину и увезли ценнейшую христианскую реликвию – Истинный Крест. В 616 г. они вторглись в Египет и в том же году перешли в Малую Азию.

Только в 621 г. Ираклий сумел собрать достаточные силы, чтобы начать действовать, и в следующем году, том самом, когда пророк перебрался из Мекки в Медину, вернул Малую Азию. В 623 г. он начал кампанию, продолжавшуюся три года, в ходе которой он прошел через Армению, вторгся в Персию с тыла и вынудил Хосрова Парвиза отозвать войска. Византийцы заняли царский город Дастагерт (Дастакерт), и персам лишь с большим трудом удалось отобрать у греков территорию. В этой войне, за которой с большим интересом следили арабы, Мухаммед определенно был сторонником Византии, что показал в выраженном в Коране восхищении победами Ираклия над персами: «Римляне побеждены. В близкой от этой земли. Но они, после того как были побеждены, сами победят. После нескольких годов. Во власти Бога это событие, и в начале своем, и в конце своем. В тот день верующие возвеселятся. О помощи Бога. Он дает помощь, кому хочет. Он могуществен, милосерд» (30: 1–4). Но затем тон меняется, когда Ираклий стал хозяином Сирии и живших там арабов. В суре 48 пророк призывает арабов объединиться против Ираклия. Арабы не желали рисковать и после демонстрации при Табуке вернулись в Медину. «Верующие, почему вы, когда было сказано вам: „Выступайте в поход для войны на пути Божьем“, притворяясь утомленными, легли на землю? Ужели вы здешней жизнью удовлетворяетесь больше, чем будущей? Утехи настоящей жизни в сравнении с утехами будущей ничтожны. Если вы не выступите в поход, он накажет вас мучительной казнью. Он заменит вас другим народом, и вы не сделаете ему никакого ущерба».

Литература