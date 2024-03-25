Возникновение ислама и государства у арабов Согласно Корану – священной книги мусульман – ислам существовал задолго до появления людей и продолжил своё существования с момента сотворения Адама и Евы. Ислам переводится с арабского как «покорность», а конкретно покорность Всевышнему Богу, и потому все христианские пророки, как проповедники единобожия, совпадают с исламскими и считаются мусульманами. На чтение: 4 минуты

Жизнеописание Мухаммада

Согласно Корану – священной книги мусульман – ислам существовал задолго до появления людей и продолжил своё существования с момента сотворения Адама и Евы. Ислам переводится с арабского как «покорность», а конкретно покорность Всевышнему Богу, и потому все христианские пророки, как проповедники единобожия, совпадают с исламскими и считаются мусульманами. Ниспослание Богом Таурата (Торы), Забура (Псалтиря), Инджиля (Евангелия) считаются этапами перед ниспосланием Корана. Однако с точки зрения современной исторической науки ислам возник в VI-VII вв. н.э. у арабов Хиджаза. Основателем ислама как вероучения стал Мухаммад, член клана Бану Хашим из могущественного племени курайшитов. Мухаммад родился приблизительно в 570 году в месяц раби аль-авваль (третий месяц исламского календаря) в Мекке, которой наравне с Мединой будет суждено стать священным мусульманским городом. Точная дата рождения пророка неизвестна, однако в исламском мировоззрении это не имеет значения, поскольку сам пророк его не отмечал. Будучи центральной фигурой религии, он фокусировал всё вниманием своих последователей на вере в Единого Бога, чьим пророком он был.

Мухаммад рано лишился родителей. Будучи потомком пророка Исмаила (Авраама), Мухаммад отличался от других арабов более светлым цветом кожи. Он был широкоплеч, среднего роста, с крупными кистями рук и ступнями ног. У него были большие глаза и рот, а также густая борода с выбритыми усами. Незадолго до его рождения (или вскоре после него) скончался его отец Абдуллах ибн Абд аль-Мутталиб. У него осталась мать Амина бинт Вахб, которая, следуя существовавшей в то время среди курайшитов традиции, отдала своего маленького сына на воспитание в бедуинское племя Бану Са’д. Детей отдавали на воспитание для того, чтобы закалить их в условиях суровой аравийской пустыни. Кормилицей пророка стала Халима бинт Абу Зуайб. Обычно кормилицы предпочитали брать детей, у которых ещё были живы отцы. Несмотря на то, что отец Мухаммада, Халима всё же взяла младенца на своё попечение. В связи засухой и голодом Халима не могла прокормить даже собственного ребенка, но приняв Мухаммада, она смогла давать достаточное количество молока как для Мухаммеда, так и для её собственного сына.

По достижению Мухаммадом пятилетнего возраста Амина забрала его к себе. Приблизительно в 577 году она вместе с сыном решила поехать в Ясриб, чтобы навестить родственников и могилу покойного Абдуллаха. Пробыв в городе около месяца, они выехали обратно в Мекку. Но по пути Амина тяжело заболела и умерла в деревне аль-Абва между Ясрибом и Меккой, в результате чего Мухаммад полностью осиротел. На воспитание его взял дядя Абу Талиб, брат Абдуллаха и глава племени курайшитов. Будучи подростком, Мухаммад сопровождал своего дядю в торговых поездках, будучи погонщиком и непосредственно купцом. Так он зарабатывал себе не только деньги на жизнь, но опыт и репутацию среди арабов. В возрасте около 15 лет Мухаммаду довелось принять участие в «кощунственной войне», разгоревшейся между племенами курайшитов и кинанитов с одной стороны, и племени кайс – с другой. Война была названа так потому, что она разразилась в месяц Рамадан, священный для арабов (впоследствии – для всех мусульман). В той войне юный Мухаммад подавал стрелы своим дядям и защищал их от вражеских стрел щитом.

Молодой Мухаммад продолжал трудиться и обладал высоким авторитетом в своём окружении, несмотря на возраст. Уже в достаточно зрелом (особенно по меркам арабов) возрасте, свыше 20 лет, он привлёк внимание сорокалетней Хадиджи, богатой и благородной вдовы. Она была известна своей щедростью и добродетелью по отношению к неимущим. Многие знатные арабы пытались добиться её любви, но ставшая дважды вдовой Хадиджа всем отказывала. Мухаммад работал у неё приказчиком и завоевал доверие женщины. Вскоре носители двух благих нравов сочетались союзом.

Именно ввиду своего благонравия, согласно мусульманской традиции, Мухаммад стал «печатью пророков» и последним пророком Единого Бога. В 610 году Мухаммаду было ниспослано первое откровение Корана. Как передают источники, ниспослание откровений Мухаммаду началось со сновидений, которые – все без исключения – оказывались вещими. В поисках Бога Мухаммад часто уединялся в пещере на горе Хира, ночи в которой он проводил в молитвах. «Обычно он брал с собой все необходимые для этого припасы, а потом возвращался к Хадидже и брал всё, что ему было нужно, для нового такого же уединения». Там, согласно хадисам – преданиям о жизни пророка – к нему явился ангел Джабраиль. Страх сменился смирением, и вскоре пророк начал вести публичные проповеди, призывая арабов к единобожию.

Конфликт с язычниками

Многим соплеменники Мухаммада стали враждебно относиться к нему и к его последователям, отказываясь признавать вероучение пророка и продолжая поклоняться своим идолам. Страдая от угнетений со стороны курайшитов, первые мусульмане в количестве нескольких десятков человек совершили в 615 году свою первую хиджру – переселение. Община Мухаммада (но не он сам!) покинули Аравию и нашли приют у эфиопского царя Асхама ибн Аджара, христианского вероисповедования. Курайшиты, имея давние торговые связи с Эфиопией, преподнесли царю дары, прося того выдать им мусульман для расправы. Царь, выслушав мусульман, был настолько поражён их словами, что не просто встал на их сторону, но также принял ислам.

Стремясь уничтожить мусульман, в 617 году арабы-язычники договорились изолировать их от себя. Отныне с мусульманами было запрещено заключать браки и вести какие-либо дела. Курайшиты отказывались торговать с мусульманами и призывали других продавать мусульманам свои товары по завышенным ценам, награждая торговцев за сотрудничество. Пророк и его окружение укрылись в ущелье рода Хашима и оказались в полной блокаде. У мусульман кончалась провизия, и им грозила мучительная, медленная смерть. Несмотря на это, часть арабов примкнули к лагерю Мухаммада, а другие тайно нарушали введённый бойкот. Не только верующие, но и неверующие арабы примкнули к пророку. Абу Талиб так и не принял религию, проповедуемую его племянником, но при этом оставался главным защитником Мухаммада и одним из его сторонников.

Вскоре наступило перемирие, и наложенный на мусульманскую общину бойкот был снят. Мусульмане и пророк вновь поселились в Мекке, однако угроза расправы со стороны язычников продолжала расти. В этих условиях пророк принял решение совершить вторую хиджру – из Мекки в Медину. Переселение произошло в 622 году и имело большое значение для мусульман. Год хиджры впоследствии стал первым годом исламского лунного календаря, от него мусульмане стали вести своё летоисчисление. Ушедшие в Мекку стали называться мухаджирами, дав название явлению мухаджирства – исходу мусульман.

Несмотря на переселение, курайшиты по-прежнему продолжали преследовать мусульман, ставить им многочисленные препоны. Вскоре конфликт между сторонами вылился в настоящую войну, в которой немногочисленная мусульманская община противостояла могущественному племени. Умелыми действиями Мухаммад громил войска противника, уводил его торговые караваны и привлекал на свою сторону всё больше и больше последователей. В период с 624 по 630 год Мухаммаду удалось разгромить курайшитов и их союзников и освободить Мекку от их владычества, однако вскоре умер. Пророк Мухаммад ушёл из жизни 8 июня 632 года.

Арабский халифат

Мусульмане сформировали совершенно иную, неизвестную доселе ни для арабов, ни для других народов политическую систему – халифат. Это не была первая государственность у арабов. Территория Йемена стала одним из очагов человеческой цивилизации, в том числе центром древнеарабской государственности. Ещё до нашей эры здесь существовали различные семитские царства, и впоследствии именно отсюда вышла арабская династия Гассанидов – одна из старейших в мире. На заре III в. эта династия мигрировала на север Аравийского полуострова, в Левант, где образовала собственное государство. Но халифат отличался от всех прочих арабских государств тем, что его фундаментом стала новая монотеистическая религия, а во главе стоял халиф – лидер не только политический, но и религиозный, глава государства и всей мусульманской общины. Устройство халифата исходило из шариата – системы исламских предписаний, регулирующих все стороны человеческой жизнедеятельности.

Сразу после смерти пророка встал вопрос о преемнике, которому будет суждено возглавить исламскую общину. Вопрос о кровном наследовании титула халифа не стоял – опять же, роль Мухаммада была лишь в его пророческой миссии. После обсуждений и споров был избран первый «праведный халиф» Абу Бакр, тесть пророка Мухаммада и его ближайший сподвижник. Абу Бакр правил недолго, всего два года, но при нём продолжился начатый ещё при Мухаммаде процесс ближневосточных завоеваний мусульман. Однако после смерти пророка ряд арабских племён, принявших ислам, вновь вернулись к многобожию и стали угрожать стабильности халифата. Впечатлённые успехом учения Мухаммада, многие авантюристы так же объявили себя пророками и стали сколачивать вокруг себя банды, которые в конце концов были разбиты войсками мусульман. После подавления мятежей мусульмане направили свои силы на внешних врагов, в первую очередь, Персию. Но возраст не дал Абу Бакру закончить начатое. Будучи старейшим последователем Мухаммада, он умер в 634 году в возрасте 60 лет, успев назначить своим наследником Умара ибн аль-Хаттаба.

В период правления халифа Умара мусульманское государство значительно приросло владения. При нём в состав халифата вошли персидские Сирия и Палестина, в частности, уже в 638 году Иерусалимом стали владеть мусульмане. Вскоре и сама Персия, бывшая некогда великой восточной империей, вошла в состав молодого мусульманского государства. Несмотря на успехи в завоевательных походах, деятельность праведных халифов отнюдь не ограничивалась лишь этим. Умар активно занимался внутренней политикой. В таком большом и разношёрстном государстве неминуемо должны были пройти административные реформы, вместе с ними – налоговые и земельные. Десятилетнее правление Умара оборвалось ввиду его внезапной смерти – он был убит разгневанным персидским рабом во время коллективной молитвы. Умару наследовал Усман ибн Аффан, важнейшим результатом правления которого считается кодификация Корана. Ранее аяты Корана передавались только через устную форму, но во времена Абу Бакра была проведена первая работа по собиранию разрозненных листов Корана в единый свод. Повторно работа по кодификации Священного Писания была проведена Усманом, в результате чего из 7 вариантов чтений Корана был оставлен один, написанный на курайшитском диалекте арабского. Единый текст Усман поручил распространить во всех крупнейших городах, а все прочие версии – уничтожить. Внутренние потрясения, терзавшие исламскую общину с момента смерти Мухаммада, привели к смерти Усмана ибн Аффана. Он был убит мятежниками, недовольными его политикой. После его смерти последним праведным халифом стал Али ибн Абу Талиб, двоюродный брат и зять Мухаммада. На его правление пришлась фитна – гражданская война между мусульманами, причинами которой стали споры вокруг преемственности пророка. Различные политические партии сколачивали вокруг себя своих сторонников и выдвигали свои претензии на титул халифа, исходя из сведений, толкований и трактовок хадисов. В ходе войны Али ибн Абу Талиб был убит. В затяжной гражданской войне 656-661 гг. победили сторонники династии Омейядов, которая положила конец периоду праведного халифата.

После смерти Али часть мусульман примкнула к его потомкам, считая, что они должны наследовать титул халифа по праву кровного родства с Мухаммадом. С этого момента ислам раскололся на два основных течения: суннитское, последователи которого следуют пути пророка Мухаммада и его жизнеописанию (суннам), и шиитское, приверженцы которого считают Али лучшим творением Бога после пророка Мухаммада и настаивают на незаменимости его рода в вопросах преемства руководства над уммой. Этот дуализм сохраняется в исламском мире и по сей день.

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