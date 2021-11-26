ЛИМА
ЛИ́МА - археологическая культура I века до нашей эры - VII века нашей эры.
В долинах Чанкай, Чильон, Римак, Лурин (центральное побережье современного Перу). Названа по современному городу Лима, в черте которого известны многочисленные памятники Лимы. Керамический стиль Лимы (первоначально назван «прото-Лима») выделен немецким археологом М. Уле в конце XIX века при раскопках поселения Ньеверия, близ города Лима.
Культурa Лимы сложилась на основе традиций пришельцев - горцев (изготавливали керамику, расписанную белым по красному фону, разводили лам), под натиском которых погибла культура Чавин в последних веках н. э. Ранний период Лимы (до середина III века н. э.; часть археологов исключают его из «собственно» Лимой) характеризуют несколько керамических стилей, на основе которых формируется стиль «собственно» Лимы (другие названия - «ньеверия», «маранга»). Для него показательна керамика, украшенная чёрной, белой, красной, иногда оранжевой росписью (ступеньки, треугольники, полосы, кружки, шевроны), налепными, тщательно проработанными фигурами людей и животных, часто - ягуаров. Шарообразные сосуды с ручкой-мостиком рассматривают как свидетельство влияния с юга (культуры наска), наличие изображений - с севера (мочика). Специфичны фляги в виде женской груди и горшки на трёх ножках (триподы). Медь, золото, серебро представлены мелкими изделиями (щипчики, булавки и т. п.). Трупоположения в ямах, вытянутые, обычно лицом вниз, на подстилке из тростника. Сохранились фрагменты хлопчатобумажных, редко шерстяных тканей с полотняным и ковровым плетением. В основе хозяйства - орошаемое земледелие (кукуруза, фасоль, арахис) и морское рыболовство.
В V веке Лима, по-видимому, представляла собой раннегосударственное образование со столицей на территории современного города Лима, включавшей поселение Кахамаркилья (крупнейшее для Лимы) и комплекс Маранга (другое название Арамбуру), где обнаружены основания ступенчатых пирамид с пандусом по центру одной из сторон - платформы 270 × 100 × 15 м (аналогичные пирамиды найдены и в других местах). Монументальные сооружения возведены из прямоугольного сырцового кирпича (обычно 18 × 13 × 8 см), нередко поставленного на ребро, рядовые постройки - из необработанного камня и глины. Судя по находкам керамики Лимы, в сфере влияния этой культуры находились некоторые горные местности в верховьях рек, текущих к океану. Около 500 года в долине Лурин возник храмовый центр, сохранявшийся до прихода испанцев, в эпоху государства инков известный как Пачакамак. В VI-VII веках территория Лимы вошла в сферу влияния культуры или стала частью государства Уари. Появляются богатые захоронения с полихромной керамикой, являющейся локальным вариантом керамики Уари: кубки-керо, двухкамерные сосуды в виде фигуры человека, от затылка которого перекинута ручка-мостик к узкому высокому горлу, увенчивающему заднюю шарообразную камеру, и др.; расписывались изображениями существ с чертами хищных птиц и ягуаров. Погребённые в положении сидя помещены внутри «кокона» из тканей, увенчанного искусственной головой с личиной. Гибель Лимы связана с перемещениями в VIII-IX веках этнических групп на большей части территории Перу и гибелью всей культурной общности Уари.
Около X века на месте Лимы складываются культуры Чанкай и Уанчо, унаследовавшие немногие черты Уари и сильно отличающиеся от Лимы.