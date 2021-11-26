МУХАДЖИРЫ
МУХАДЖИРЫ (от арабского «хаджара» - переселяться) - общее название переселенцев, исповедующих ислам, из немусульманских в мусульманские страны.
Кроме того, в Пакистане название мусульман-переселенцев, эмигрировавших в страну после раздела Британской Индии в 1947 году, а также их потомков. Основная масса Мухаджиров прибыла в Пакистан из северных и западных районов Индии; значительно меньшее количество из других стран Азии и Африки.
К 1951 году в Пакистане проживало 6,5 миллионов Мухаджиров. Процесс переселения продолжался и в последующие годы, однако не имел таких масштабов. Около 100 тысячи человек бежали в Пакистан из Бангладеш в начале 1970-х годов, однако чаще всего они фигурируют под названием «бихари».
Большая часть Мухаджиров осела в крупных городах Синда (Карачи, Хайдарабад, Суккур) и Пенджаба (Лахор, Мултан, Равалпинди и других). Население Карачи за период 1947-1953 годов выросло с 400 тысяч до 1,3 миллионов человек. Общее число Мухаджиров в Пакистане в конце XX века составило 13,5 миллионов человек (7,5% населения страны). Некоторое число Мухаджиров покинуло Пакистан и образовало крупные диаспоры за рубежом - в США (150 тысяч человек), Великобритании (125 тысяч человек), Саудовской Аравии (120 тысяч человек) и др.
Несмотря на относительную малочисленность, Мухаджиры активно участвовали в управлении государством: к ним принадлежали первый премьер-министр Пакистана Лиакат Али-хан и первый президент И. Мирза, премьер-министры в 1950-е годы М.А. Чоудхури и И.И. Чундригар.
Мухаджиры играли также важную роль в экономической жизни страны, сфере образования, науке, искусстве. Однако по мере усиления позиций представителей коренных национальностей Пакистана положение Мухаджиров осложнилось. В 1984 году для представительства их интересов на основе Всепакистанской студенческой организации Мухаджиров, действовавшей с 1978 года, была создана политическая партия Мухаджир кауми мувмент (МКМ, Народное движение Мухаджиров) во главе с президентом А. Хусейном.
Партия выдвигала в том числе требование предоставления Мухаджирам статуса одной из национальностей Пакистана и превращения региона Карачи в самостоятельную провинцию. Сторонники более умеренной политики в 1992 году откололись от МКМ и создали самостоятельную партию МКМ-Хакики (Истинное МКМ). Хусейн, эмигрировавший в Лондон, остался лидером МКМ, переименовал партию в Муттахида кауми мувмент (Объединённое народное движение).
МКМ пользуется поддержкой в Синде, главным образом в Карачи. На всеобщих выборах в 2008 году партия получила в парламенте 25 мест (8% состава палаты); в Законодательном собрании Синда она имеет вторую по численности фракцию (31 депутат), что позволяет ей играть заметную роль в политической жизни Пакистана.