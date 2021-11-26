МИНБАР

МИНБАР - d ис­лам­ской куль­то­вой ар­хи­тек­ту­ре ста­цио­нар­ная или пе­ре­нос­ная ка­фед­ра для чте­ния Ко­ра­на и про­по­ве­ди.

Обыч­но ус­та­нав­ли­ва­ет­ся в со­бор­ной ме­че­ти, спра­ва от мих­ра­ба. Минбар был вклю­чён в струк­ту­ру пят­нич­ной или празд­нич­ной ме­че­ти при жиз­ни Му­хам­ме­да ; со­глас­но ха­ди­сам, для улуч­ше­ния слы­ши­мо­сти его слов по прось­бе про­ро­ка в 629 году в Ме­ди­не плот­ни­ком-ра­бом (воз­мож­но, ви­зан­тий­цем или коп­том) из дре­ве­си­ны лес­но­го та­ма­ри­ска бы­ло сде­ла­но си­де­ние на­по­до­бие та­бу­ре­та с 2 сту­пе­ня­ми (пред­по­ло­жи­тель­но по об­раз­цу вы­со­ко­го си­де­ния во­ж­дя арабского пле­ме­ни). Пер­во­на­чаль­но Минбар, си­де­ние има­ма-про­по­вед­ни­ка, слу­жил так­же тро­ном пра­ви­те­ля и ме­стом для су­дьи. Ис­клю­чи­тель­но куль­то­вое зна­че­ние Минбар по­лу­чил около 750 года. С середины VIII века има­мы ста­ли чи­тать про­по­ведь, стоя на Минбаре, ко­то­рый при­об­рёл вид вы­со­кой и уз­кой, об­ра­щён­ной к за­лу ле­сен­ки-три­бу­ны, вплот­ную при­став­лен­ной к сте­не (в турецких ме­че­тях - ино­гда к стол­бу или ко­лон­не, как в Се­ли­мие в Эдир­не), об­ра­щён­ной к Мек­ке. В куль­то­вых ком­плек­сах (в Мек­ке, Ие­ру­са­ли­ме) и не­ко­то­рых мас­штаб­ных зда­ни­ях (Си­ди-Ок­ба в Кай­руа­не) один или нес­коль­ко до­пол­нительных Минбаров (для му­эд­зи­на, пе­ре­даю­ще­го сло­ва и жес­ты има­ма , или как ме­мо­ри­аль­но-по­свя­ти­тель­ное со­ору­же­ние) ус­та­нов­ле­ны по­сре­ди внутреннего дво­ра или сна­ру­жи ме­че­ти. Минбар, на­ря­ду с мих­ра­бом, стал сре­до­то­чи­ем де­ко­ра­тив­но­го уб­ран­ст­ва мо­лит­вен­но­го зда­ния и од­ним из основных объ­ек­тов ис­лам­ско­го искусства. В пер­вых ве­ках ис­ла­ма Минбары, пре­имущественно де­ре­вян­ные, име­ли ар­ха­ич­ную фор­му вы­со­ко­го сту­пен­ча­то­го та­бу­ре­та, ино­гда с пе­ри­ла­ми (Минбар Боль­шой ме­че­ти Кай­руа­на, 862-863 годы). В XI-XII веках Минбары при­бре­ли чер­ты по­доб­но­го тро­ну со­ору­же­ния с па­рад­ны­ми во­рот­ца­ми вни­зу и на­ряд­ным бал­да­хи­ном ввер­ху (ме­четь Аль-Ак­са в Ие­ру­са­ли­ме, 1168 год). Минбар эпо­хи Мам­лю­ков и Ос­ман­ской им­пе­рии от­ли­ча­ют­ся под­чёрк­ну­той мо­ну­мен­таль­но­стью, тен­ден­ци­ей к гран­ди­оз­но­сти, пыш­ным де­ко­ром. Де­ревянные (ре­же - ка­мен­ные, как в мед­ре­се-ме­че­ти сул­та­на Ха­са­на в Каи­ре, 1356-1363 годы, или кир­пич­ные) Минбары в со­от­вет­ст­вии с ху­дожественным сти­лем эпо­хи и ре­гио­на обыч­но ук­ра­ше­ны ор­на­мен­та­ми и над­пи­ся­ми, вы­пол­нен­ны­ми резь­бой, ин­кру­ста­ци­ей, рос­пи­сью, об­ли­цов­кой цвет­ным кам­нем, мра­мо­ром или гла­зу­ро­ван­ны­ми плит­ка­ми, ке­ра­мической мо­заи­кой.

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