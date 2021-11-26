МИНБАР
МИНБАР - d исламской культовой архитектуре стационарная или переносная кафедра для чтения Корана и проповеди.
Обычно устанавливается в соборной мечети, справа от михраба. Минбар был включён в структуру пятничной или праздничной мечети при жизни Мухаммеда; согласно хадисам, для улучшения слышимости его слов по просьбе пророка в 629 году в Медине плотником-рабом (возможно, византийцем или коптом) из древесины лесного тамариска было сделано сидение наподобие табурета с 2 ступенями (предположительно по образцу высокого сидения вождя арабского племени). Первоначально Минбар, сидение имама-проповедника, служил также троном правителя и местом для судьи. Исключительно культовое значение Минбар получил около 750 года. С середины VIII века имамы стали читать проповедь, стоя на Минбаре, который приобрёл вид высокой и узкой, обращённой к залу лесенки-трибуны, вплотную приставленной к стене (в турецких мечетях - иногда к столбу или колонне, как в Селимие в Эдирне), обращённой к Мекке. В культовых комплексах (в Мекке, Иерусалиме) и некоторых масштабных зданиях (Сиди-Окба в Кайруане) один или несколько дополнительных Минбаров (для муэдзина, передающего слова и жесты имама, или как мемориально-посвятительное сооружение) установлены посреди внутреннего двора или снаружи мечети. Минбар, наряду с михрабом, стал средоточием декоративного убранства молитвенного здания и одним из основных объектов исламского искусства. В первых веках ислама Минбары, преимущественно деревянные, имели архаичную форму высокого ступенчатого табурета, иногда с перилами (Минбар Большой мечети Кайруана, 862-863 годы). В XI-XII веках Минбары прибрели черты подобного трону сооружения с парадными воротцами внизу и нарядным балдахином вверху (мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, 1168 год). Минбар эпохи Мамлюков и Османской империи отличаются подчёркнутой монументальностью, тенденцией к грандиозности, пышным декором. Деревянные (реже - каменные, как в медресе-мечети султана Хасана в Каире, 1356-1363 годы, или кирпичные) Минбары в соответствии с художественным стилем эпохи и региона обычно украшены орнаментами и надписями, выполненными резьбой, инкрустацией, росписью, облицовкой цветным камнем, мрамором или глазурованными плитками, керамической мозаикой.