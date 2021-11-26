МИНАРЕТ
МИНАРЕТ - в исламской архитектуре башня, с которой муэдзин созывает верующих к молитве.
Минарет - главный внешний признак соборной мечети, знак принадлежности к исламу культового здания, архитектурного ансамбля. Мусульманская традиция возводила идею минарета как места призыва к молитве к опыту иудеев и христиан, которые оповещали единоверцев о времени богослужения звуками рога-шофара и ударами гонга либо колокола соответственно. Однако пророк Мухаммед отдал предпочтение человеческому голосу: его сподвижник и слуга Биляль призывал к молитве с крыши дома. На кровлях ранних мечетей иногда устраивалось подобие ниши - миазана (т. н. место азана - голосового призыва; позднее синоним минарета), к которому поднимались по приставной или наружной лестнице; отсюда позднее развился тип «лестничного» Минарета (ранний пример - мечеть аль-Умари в Босре в Сирии, 720-721 годы). Идея высокой башенной постройки с площадкой для муэдзина наверху предположительно была воспринята от формы сигнально-сторожевой башни-манары (на ней в случае тревоги зажигали огонь) либо от башен сирийских церквей [на которых били в симандрон (греческое Σήμαντρον) - подвесную деревянную доску или гонг]. По сообщениям арабских историков, перестроенные Омейядами мечети Амра ибн аль-Аса в Фустате (673 год) и Пророка в Медине (707-709 годы) имели по 4 угловых минарета.
С начала VIII века, в эпоху расширения границ исламского мира, доминирующий в ландшафте городской застройки минарет стал символом мусульманского присутствия. Колонные мечети обычно строились с одной башней, иногда отдельно стоящей. Характерной чертой культовых зданий айванного типа стали парные минареты над входным порталом-пештаком и/или по сторонам главного айвана. Отличием центрально-купольных мечетей турецкого типа стали высокие копьевидные минареты на углах здания. На протяжении столетий сложились различные региональные формы минаретов в виде многоярусной, спиралевидной, ребристой или гладкой башни из камня, кирпича и др., с призматическим, круглым или гранёным стволом, опоясанной балконами, увенчанной купольным фонарём, шатром или главкой-куллой, украшенной фигурной кладкой, резьбой и/или полихромной облицовкой.