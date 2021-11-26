МИХНА

МИ́ХНА (араб. – ис­пы­та­ние, эк­за­мен). Ис­пы­та­ние в пра­во­ве­рии, ко­то­ро­му при Аб­ба­си­дах под­вер­га­ли про­тив­ни­ков му­та­зи­ли­тов .

Вве­де­но по при­ка­зу ха­ли­фа аль-Маа­му­на в 833 году, про­во­ди­лось в основном в Ба­гда­де.Ис­пы­туе­мые, не при­знав­шие со­тво­рён­но­сти Ко­ра­на , под­вер­га­лись ре­прес­си­ям (например, Ах­мад ибн Хан­баль).

Ко­нец михне по­ло­жил ха­лиф аль-Му­та­вак­киль (847-861 годах), за­пре­тив­ший в 849 году дис­кус­сии о про­ис­хо­ж­де­нии Ко­ра­на.

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