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МИХНА
МИ́ХНА (араб. – испытание, экзамен). Испытание в правоверии, которому при Аббасидах подвергали противников мутазилитов.
Введено по приказу халифа аль-Маамуна в 833 году, проводилось в основном в Багдаде.Испытуемые, не признавшие сотворённости Корана, подвергались репрессиям (например, Ахмад ибн Ханбаль).
Конец михне положил халиф аль-Мутаваккиль (847-861 годах), запретивший в 849 году дискуссии о происхождении Корана.
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