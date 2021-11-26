МЕКТЕБ

На­чаль­ная му­сульманская шко­ла при ме­че­ти .

М. воз­ник­ли в 7–9 вв. По­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние во мно­гих ре­гио­нах Ближ­не­го и Сред­не­го Вос­то­ка, Сред­ней, Юж. и Юго-Вост. Азии, в По­вол­жье, Си­би­ри. Со­дер­жа­лись в осн. за счёт на­се­ле­ния. В М. обу­ча­ли гл. обр. маль­чи­ков и юно­шей, в ря­де ре­гио­нов су­ще­ст­во­ва­ло со­вме­ст­ное обу­че­ние маль­чи­ков и де­во­чек. Учи­те­ля­ми М. бы­ли вы­пу­ск­ни­ки медресе, обыч­но мул­лы ме­че­тей. В ос­но­ве сис­те­мы обу­че­ния ле­жа­ло изу­че­ние араб. гра­мо­ты и за­учи­ва­ние наи­зусть час­тей Ко­ра­на. В 19 – 1-й четв. 20 вв. в ря­де стран, а также в Россий­ской им­пе­рии, позднее в СССР (вост. окраины) М. по­слу­жи­ли ос­но­вой для соз­да­ния низ­ших сту­пе­ней об­ще­об­ра­зо­вательных свет­ских школ и средних специальных учеб­ных за­ве­де­ний.

Автор статьи: М. Ю. Ро­щин.

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