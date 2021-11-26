МЕКТЕБ
Начальная мусульманская школа при мечети.
М. возникли в 7–9 вв. Получили распространение во многих регионах Ближнего и Среднего Востока, Средней, Юж. и Юго-Вост. Азии, в Поволжье, Сибири. Содержались в осн. за счёт населения. В М. обучали гл. обр. мальчиков и юношей, в ряде регионов существовало совместное обучение мальчиков и девочек. Учителями М. были выпускники медресе, обычно муллы мечетей. В основе системы обучения лежало изучение араб. грамоты и заучивание наизусть частей Корана. В 19 – 1-й четв. 20 вв. в ряде стран, а также в Российской империи, позднее в СССР (вост. окраины) М. послужили основой для создания низших ступеней общеобразовательных светских школ и средних специальных учебных заведений.
Автор статьи: М. Ю. Рощин.