МЕККА

Мекка ( араб . Макка; офиц . Макка ал-Мукаррама — Мекка Высокочтимая) — город на западе Саудовской Аравии , административный центр провинции (минтака) Мекка. Численность населения — 2,1 млн человек (2021); третий город страны.

Главный священный город ислама , центр паломничества ( хаджж ) мирового значения; находится на запретной для немусульман территории (харам — от 8 до 18 км вокруг М.). Время основания неизвестно: предположительно выросла из караванной стоянки у древнего питьевого колодца Замзам и ярмарочных площадей на торговых путях через Аравию . Племя курайш , поселившееся у вади (сухого русла) Макка в конце IV — середине V в. н. э., уже застало у Замзама Каабу — каменное капище Хубаля, впоследствии главного божества М., изображавшегося антропоморфно (по преданию, с золотой правой рукой). По сказаниям арабов, М. основал Кусай ибн Килаб (начало — середина V в. н. э.), который выделил каждому курайшитскому роду участок вокруг капища, расчистил Замзам и обустроил в своем жилище «дом собрания».

С исламской точки зрения, М. — местность, избранная Богом и связанная с основными событиями истории пророков и общины ( умма ) мусульман; родина Мухаммада , который вернулся туда в 630, чтобы обратить земляков в свою религию и преобразовать Каабу в ее святилище, к которому должны молитвенно обращаться верующие (кибла). Округа М., со святынями разных племен, была объявлена заповедной (здесь запрещалось проливать кровь и выращивать злаки), а ежегодное паломничество к Каабе — одним из пяти столпов ислама. При Омейядах сложилась мекканская школа мусульманского права и богословия. С распадом Аббасидов халифата (X в.) М. находилась в зависимости от правивших в Египте династий ( Ихшидиды, Фатимиды, Айюбиды ). В 930 разорена карматами , которые вывезли из Каабы Черный камень (его удалось возвратить в 952). В 1517 правившая в М. династия шарифов признала верховенство Османской империи . В 1916—1924 — столица Королевства Хиджаз. В 1925 М. взята войсками Абдель Азиза и в 1926 включена в Королевство Неджд, Хиджаз и присоединенные территории (с 1932 — Саудовская Аравия).

К началу VII в. кварталы с одно­этажными домами из камня и глины простирались от Каабы и базара по вади вверх (ок. 1 км) и вниз (ок. 600 м) и завершались кладбищами; торговая дорога вдоль вади стала главной городской улицей. К началу VIII в. М. разрослась: появились дома в несколько этажей, дворцы, акведук, в пригородах — сады. Преобразование М. в священный город началось с возведения Заповедной мечети (ал-Масджид ал-Харам) в 638, первоначально — как огороженного стеной молитвенного двора вокруг Каабы, по периметру которого в середине — конце VII в. возведены крытые галереи на деревянных аркадах, а в 714—715 — аркады на мраморных колоннах с мозаиками и золочением; в 755—757 пристроен северо-западный минарет Баб аль-Умра, около 780 — три минарета на воротах Баб ас-Салам, Баб Али и Баб аль-Вади. После многочисленных расширений в 1570-х в основном сложился (благодаря выдающемуся османскому зодчему Коджа Мимару Синану) вид, который здание сохраняло до середины XX в.: двор (160?110 м), окруженный глубокими галереями с вереницами куполов на 550 мраморных и гранитных колоннах со сталактитовыми капителями; шатровый павильон над Замзамом. В ходе поэтапной реконструкции (1955—1973, 1982—1988, 1995—2005, 2007—2020), которая потребовала сноса окружающей застройки и, частично, османского здания, мечеть превратилась в уникальный по грандиозности комплекс (общая площадь свыше 400 тыс. кв. м). В него входят монументальный двухэтажный колонный зал (1980-е), Ворота короля Фахда (главный вход) — на юго-западе, крытая улица-галерея Мас‘а (для ритуального бега между священными холмами Сафа и Марва) на северо-востоке и наружные молитвенные площадки вокруг стен. Внешняя стена (высотой 20 м) с четырьмя парадными воротами, девятью минаретами (высотой 89 м) и свыше 60 малыми входами объединяет зал и галереи вокруг священного двора с Каабой.

Исторические мечети М. — Билаль, Райя (на месте, где Мухаммад поднял свой стяг в день занятия М.), Абу Бакр и др. — заново перестроены в XX в. Сохранились традиционные жилые дома с навесными деревянными решетками (мушаррабийя) на окнах и балконах. В современной застройке выделяется башенный гостиничный комплекс «Абрадж аль-Байт» (на 100 тыс. человек, в том числе для размещения паломников). В М. находятся штаб-квартиры международных исламских организаций, учебные заведения различных мазхабов, «Умм-аль-Кура» (колледж с 1949, университет с 1981).

Городская экономика в основном ориентирована на обслуживание паломников (в хаджж 2019 М. посетило около 2,5 млн человек): сюда относятся как транспортные, так и прочие инфраструктурные аспекты (гостиничная и ресторанная индустрия, специальная фабрика по изготовлению кисвы, крупные скотобойни, обеспечивающие поставки за рубеж жертвенного мяса, изготовление сувениров и религиозной символики). Традиционно были развиты дерево- и металлообработка, текстильное производство.

Лит. : Hurgronje C. Mekka. 2 vol. Haag, 1888—1889; Esin E. Mecca the Blessed, Madinah the Radiant. New York, [1963]; Snouck The Architecture of the Holy Mosque, Makkah. London, 1998. Т. К . Кораев.