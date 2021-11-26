МЕДРЕСЕ

Медресе ( тур. medrese, араб. мадраса — «училище») — в исламе среднее и высшее учебное заведение, готовящее духовных авторитетов — богословов (улама) и законоведов (фукаха’). В М. поступают после окончания мектеба ( тур. mektep, араб. мактаб — «школа») или домашнего образования. Главный предмет изучения в М. — право шариата (фикх) в соответствии с учением одного, нескольких или всех мазхабов того или иного направления ислама — суннизма или шиизма (в зависимости от пожелания основателя М.). Кроме права, изучали Коран , Сунну , арабский язык и словесность, калам , а из светских дисциплин — математику, астрономию, медицину. Обучение велось в форме лекций и диспутов. М. и библиотеки при них существовали обычно на средства от вакфов .

Время и место возникновения М. (в первые века хиджры религиозно-просветительские функции выполняла мечеть ) остается дискуссионным. Наиболее вероятно появление М. в государстве Сельджукидов (XI—XII вв.). Согласно документу середины XI в., Тамгач-хан из династии Караханидов основал в Самарканде М. как место собраний деятелей науки и религии, с мечетью, учебными классами, коранической школой, подсобными помещениями, двором и садом. Несколько позже Низам аль-Мульк создал широкую сеть М., где трудились назначенные им самим авторитетные улама и фукаха (например, аль-Газали). По образцу таких «низамий» в середине — конце XII в. строили новые М. Зангиды (Нур ад-Дин Махмуд) и Айюбиды ( Салах ад-Дин ).

Ранние М. обычно не имели жилых помещений. Кельи для преподавателей и студентов появились, вероятно, во 2-й половине XI в. В XII—XIII вв. получил развитие тип М. (близкий госпиталям, караван-сараям, ханакам), в основе которого квадратный или прямоугольный двор, частично или полностью занятый садом, с учебными, молитвенными, жилыми и хозяйственными помещениями по сторонам и обязательным водоемом посередине. Для больших М. обычной стала планировка с айваном в центре каждой стороны двора; менее масштабные обходились одним, двумя или тремя айванами. Кельи обычно располагались наверху (если здание было двух- или, реже, трехэтажным) либо между айванами, которые служили аудиториями и летней молельней; учебные залы, библиотека, службы устраивались по сторонам входа и по углам (аль-Мустансирийя в Багдаде, 1227—1233; Чифте Минарели в Эрзуруме, середина XIII в.). С XII—XIII вв. в Сирии и Египте М. нередко составляли единый комплекс с усыпальницей основателя (ан-Нурийя в Дамаске, 1172; М. султана Хасана в Каире, 1356—1363). М. Магриба отличались камерностью и многоцветным декором дворовых фасадов и интерьеров (М. Аттарин в Фесе, 1325). При Тимуридах, Сефевидах, Османах М., как и соборные мечети, получили обращенные к городу фасады с монументальными порталами и заняли важное место в составе столичных архитектурных ансамблей (Регистан в Самарканде — Улугбека , 1417—1420, Шердар, 1619—1635/1636, и Тиллякари, 1646/1647). Среди наиболее известных исторических М.: аль-Азхар в Каире, аз-Зайтуна в Тунисе, Бу-Инанийя в Фесе, Мисбахийя в Марракеше, Мири-Араб в Бухаре.

К Новому времени М. пришли в упадок. В XVIII—XIX вв. они возводились без существенного изменения классических форм (М. Мухаммед Амин-хана в Хиве, 1851—1854). Набор изучаемых предметов, учебников и методика преподавания стали обновляться лишь в конце XIX — начале XX в. с появлением джадидизма («нового метода»). В середине XX в. часть М. вошла в состав университетов. Со 2-й половины XX в. мусульманские учебные здания (продолжающие традицию М. в обновленных формах) строятся в современных архитектурных стилях (университет аль-Мустансирийя в Багдаде, 1970-е; университетский городок близ Дохи, конец 1990-х — начало 2000-х).

В СССР единственными действующими М. оставались бухарское Мири-Араб и ташкентское Барак-хан (с 1971 Исламский институт), где готовились кадры советского мусульманского духовенства. В 1990—2000-е в странах СНГ сеть М. восстанавливается как среднее звено между начальной коранической школой и новыми исламскими вузами.

Лит. : L’enseignement en Islam et en Occident au Moyen âge / Éd. G. Makdisi, D. Sourdel, J. Sourdel-Thomine. Paris, 1977; Makdisi G. The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West. Edinburgh, 1981; Islamic Education in the Soviet Union and Its Successor States / Ed. M. Kemper, R. Motika, S. Reichmuth. London, 2010. Т. К . Кораев.