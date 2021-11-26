МАВЛИД

МАВЛИД

1) празд­ник по слу­чаю дня ро­ж­де­ния про­ро­ка Му­хам­ме­да , от­ме­чае­мый му­суль­ма­на­ми 12 чис­ла месяца ра­би аль-ав­ва­ля по лун­но­му ка­лен­да­рю. Мавлид при­уро­чен ко дню кон­чи­ны про­ро­ка, по­сколь­ку да­та его ро­ж­де­ния не­из­вест­на. Со­про­во­ж­да­ет­ся бо­го­слу­же­ния­ми, про­по­ве­дя­ми в ме­че­тях и про­цес­сия­ми, уча­ст­ни­ки ко­то­рых не­сут за­жжён­ные фо­на­ри и изо­бра­же­ния ма­те­ри про­ро­ка Ами­ны. Празд­но­ва­ние Мавлида за­сви­де­тель­ст­во­ва­но с XII века. Боль­шин­ст­во му­сульманских учё­ных при­зна­ло его, но не­ко­то­рые, в ча­ст­но­сти вах­ха­би­ты, осу­ди­ли Мавлид как не­доз­во­лен­ное нов­ше­ст­во.

2) Дни па­мя­ти свя­тых (в т. ч. су­фи­ев и ши­ит­ских има­мов) в на­род­ном ис­ла­ме, в ко­то­рые к их мо­ги­лам со­вер­ша­ют­ся па­лом­ни­че­ст­ва (зия­ра).

3) Бла­го­чес­ти­вые па­не­ги­ри­ки в сти­хах на арабском и ме­ст­ных язы­ках, по­свя­щён­ные про­ро­ку Му­хам­ме­ду и ис­пол­няе­мые ве­рую­щи­ми во вре­мя празд­но­ва­ния Мавлида. Ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны в боль­шин­ст­ве му­сульманских ре­гио­нов с XV-XVIII веков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)