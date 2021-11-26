МАВЛИД
МАВЛИД
1) праздник по случаю дня рождения пророка Мухаммеда, отмечаемый мусульманами 12 числа месяца раби аль-авваля по лунному календарю. Мавлид приурочен ко дню кончины пророка, поскольку дата его рождения неизвестна. Сопровождается богослужениями, проповедями в мечетях и процессиями, участники которых несут зажжённые фонари и изображения матери пророка Амины. Празднование Мавлида засвидетельствовано с XII века. Большинство мусульманских учёных признало его, но некоторые, в частности ваххабиты, осудили Мавлид как недозволенное новшество.
2) Дни памяти святых (в т. ч. суфиев и шиитских имамов) в народном исламе, в которые к их могилам совершаются паломничества (зияра).
3) Благочестивые панегирики в стихах на арабском и местных языках, посвящённые пророку Мухаммеду и исполняемые верующими во время празднования Мавлида. Широко распространены в большинстве мусульманских регионов с XV-XVIII веков.