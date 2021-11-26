МАТУРИДИЗМ
МАТУРИДИЗМ - одна из двух рационалистических школ религиозной философии, признанных правоверными в суннитском исламе.
Оформилась в X-XI веках среди ханафитов Хорасана и Центр. Азии. Основатель - Абу Мансур аль-Матуриди, учение которого развили ученики Абу-ль-Касим ас-Самарканди, Абу аль-Хасан ар-Рустугфани, Абд аль-Карим аль-Паздави и Абу-ль- Ляйс аль-Бухари. Большой вклад в разработку идей Матуридизма внесли Абу-ль-Муин ан-Насафи (умер 1114 год), Наджм ад-Дин Умар ан-Насафи (умер 1142 год) и Нур ад-Дин ас-Сабуни (умер 1185 год).
Богословие Матуридизма близко ашаритскому. Обе школы возводят рациональное познание в обязанность мусульманина, расходясь в толковании его природы. Ашариты видят в нём императив исламского закона (шариат), матуридиты - предписание божественного разума, установленное независимо и прежде шариата.
Матуридиты не признают антропоморфизма Аллаха (ташбих) и отрицания божественных атрибутов (татиль), на котором настаивают мутазилиты. К 7 сущностным атрибутам Аллаха, выделенным ашаритами (жизнь, знание, могущество, воля, зрение, слух и речь), они добавляют 8-й - осуществление (таквин). В отличие от ашаритов и мутазилитов считают извечными божественные атрибуты действия (Творец, Промыслитель, Оживляющий, Умертвляющий и т. д.). Большинство матуридитов не выделяют вечное бытие Аллаха (бака) в отдельный сущностный атрибут, как того требовал аль-Ашари.
Подобно ашаризму Матуридизма различает вечный внутренний (нафси) смысл Корана и его временное внешнее словесное выражение (хисси), но отрицает возможность чувственного постижения «внутреннего языка» Писания, о котором говорят ашариты. Обе школы согласны, что праведники в раю зрят Бога, но Матуридизм не уточняет, как именно это происходит, воздерживаясь от рационалистического обоснования, предложенного аль-Ашари.
В вопросе о предопределении Матуридизма вслед за Абу Ханифой признаёт человеческие грехи совершёнными с соизволения (ирада), но не по желанию (ридван) Аллаха. Как и ашаризм, Матуридизм исходит из божественного предопределения (аль-кадар), но полагает, что Бог сотворил людей со свободой выбора (ихтияр) своих поступков, за которые они вознаграждаются или наказываются по смерти. В добрых делах Бог помогает человеку, а в злых покидает его, допуская совершение грехов, за которые верующий несёт моральную ответственность.
В онтологии и натурфилософии аль-Матуриди отказался от атомизма ашаритского и мутазилитского калама, но его последователи вновь вернулись к нему.