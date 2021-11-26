МАТУРИДИ АБУ МАНСУР МУХАММЕД
МАТУРИДИ АБУ МАНСУР МУХАММЕД - основоположник одной из двух ведущих школ суннитского богословия в каламе, названной в честь него матуридизмом.
Известно, что Матуриди жил в Самарканде, учился праву ханафитского толка у Абу Насра аль-Ияди (умер до 892 года), Абу Бакра аль- Джузджани и Нусайра аль-Балхи.
Наиболее важные сочинения Матуриди: обширный аллегорический комментарий к Корану «Тавилят аль-Куран», толкование на богословский трактат Абу Ханифы (699-767 годы) «Шарх аль-Фикх аль-акбар» и «Китаб ат- таухид» («Книга о единобожии»). Лишь последнее сочинение вполне аутентично.
Не сохранились работы Матуриди по теории и методологии права (усул аль-фикх), сочинения, опровергающие мутазилитов, каррамитов, шиитов, карматов.