МАЛИКИТЫ

МАЛИКИТЫ - по­сле­до­ва­те­ли од­ной из 4 основных сун­нит­ских ре­ли­ги­оз­но-пра­во­вых школ ( маз­ха­бов ), на­зван­ной по име­ни её соз­да­те­ля Ма­ли­ка ибн Ана­са (меж­ду 708 и 716-795 годами).

Основными ис­точ­ни­ка­ми му­сульманского пра­ва маликиты при­зна­ют Ко­ран и Сун­ну, ко­то­рые объ­е­ди­ня­ют в еди­ную ка­те­го­рию клю­че­вых пра­во­вых тек­стов (насс). Прин­цип ид­жма сво­дят к со­глас­но­му мне­нию ас­ха­бов Ме­ди­ны, тол­куя его как кол­лек­тив­ный ха­дис. Ши­ро­ко при­ме­ня­ют кы­яс и ис­тис­лах - прин­цип ид­жти­ха­да, до­пус­каю­щий пра­во­вые ре­ше­ния, от­ве­чаю­щие об­щим ин­те­ре­сам му­суль­ман.

К маликитам тра­ди­ци­он­но от­но­сят­ся му­суль­ма­не Маг­ри­ба , Ку­вей­та и Бах­рей­на. До Ре­кон­ки­сты маликиты пре­об­ла­да­ли в Ис­па­нии. Зна­чительные об­щи­ны маликитов име­ют­ся в Егип­те и Су­да­не.

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