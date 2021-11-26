МАЛИК
МАЛИК (арабский властитель) - титул наследных правителей вождеств и царств доисламской Южной Аравии и Сирии IV-VI веков, переосмысленный в мусульманской религиозно-политической традиции по отношению к власти божественной и человеческой.
Ранний ислам признавал законность лишь власти (мульк) единого Аллаха, представителями которой на земле считал религиозных и светских глав мусульманского сообщества (смотри в статьях Халиф, Имам). Её он противопоставлял незаконной и нечестивой мирской власти немусульманских монархов, а также узурпаторов в мусульманском мире, именуя тех и других малик.
В X веке термин вернулся в политический обиход и вошёл в титулы мусульманских властей. Династии Буидов, Сельджукидов, Фатимидов, Айюбидов и мамлюкские правители называли малик не только царствующих монархов, но также наследников престола и высших чиновников.
В Османской империи и других мусульманских государствах позднего Средневековья термин малик вышел из употребления и лишь в 1920-1950-х годах вновь появился в титулах мусульманских монархов, большинство из которых, однако, уже во 2-й трети XX века были отстранены от власти.