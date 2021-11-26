КУРБАН-БАЙРАМ
КУРБАН-БАЙРАМ - праздник жертвоприношения, один из двух важнейших праздников в исламе.
Начинается 10-го числа месяца зу-ль-хиджа по мусульманскому лунному календарю и продолжается 3-4 дня. Знаменует окончание паломничества (хадж) и связывается с благим исходом жертвоприношения Ибрахимом сына Исмаила, произошедшего, по арабскому преданию, в долине Мина под Меккой. Курбан-байрам начинается с особой благодарственной молитвы. Паломники в долине Мина приносят в жертву овец, верблюдов или крупный рогатый скот; треть мяса жертвенного животного паломники берут для своих семей, а остальное раздают бедным. Те же обряды в дни Курбан-байрама проводят мусульмане по всему миру. Во время праздника принято посещать могилы предков, ходить в гости, делать подарки.