КУПОЛ СКАЛЫ
КУПОЛ СКАЛЫ - одна из главных святынь ислама в центре комплекса культовых сооружений Харам аш-Шариф в Иерусалиме.
В мусульманском предании связывается с местом жертвоприношения Ибрахима и вознесения (мирадж) пророка Мухаммеда. Построена омейядским халифом Абд аль- Маликом в 687-691 годах. Представляет собой один из наиболее ранних памятников исламской архитектуры, по плану и внутреннему убранству близкий раннехристианским византийским мартириям. Позолоченный деревянный купол диаметром 20,5 метров и высотой 30 метров покоится на возведённом над скалой высоком цилиндрическом двухярусном барабане. Его окружает 8-угольная в плане обходная галерея с плоскими нишами снаружи. Высокий парапет с аркадой маскирует скат крыши. Внутрь здания ведут 4 двери с портиками. Верхняя часть стен украшена мозаиками омейядского времени.
Начиная с Аббасидов мечеть Купол Скалы неоднократно перестраивалась. При крестоносцах служила церковью. От этого времени сохранился деревянный амвон, превращённый в подставку для Корана. Убранство Купола Скалы сильно изменено в XVI веке при Сулеймане I Кануни. В ХХ веке проведено 6 реставраций, в том числе в 1956-1962 годах.
Купол Скалы в составе памятников Старого города (в Иерусалиме) включён в список Всемирного наследия.