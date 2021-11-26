КОРАН
КОРАН - вященное Писание мусульман.
Согласно учению ислама, представляющее собой божественное Откровение, возвещённое миру через Пророка Мухаммеда в Мекке и Медине между 610 и 632 годами. Вместе с дополняющей и разъясняющей его Сунной изречений Пророка образует основу исламского вероучения и права (см. Шариат). Исламская экзегетика считает Коран Словом Божиим, вечный и неизменный оригинал которого (как и всех ниспосланных прежде Писаний) хранится на небесах в «Святохранимой скрижали» («аль-Ляух аль-махфуз»).
При жизни Мухаммеда текст Корана передавался преимущественно изустно. Отдельные откровения были записаны в Мекке первыми мусульманами независимо от Мухаммеда, а в Медине, вероятно, и по его прямому повелению. Наиболее аргументирована точка зрения, что первые списки полного текста Корана появились среди ближайших сподвижников (см. Асхабы) Пророка вскоре после его смерти в 632 году.
Они отличались друг от друга по степени полноты, порядку расположения откровений, их названиям и внутреннему делению на аяты, написанию отдельных слов. Благодаря усилиям третьего халифа Османа между 650 и 656 годами специальная комиссия под руководством секретаря Мухаммеда - Зейда ибн Сабита (около 615 - около 665 годами) подготовила единый свод Корана, получивший название «Османова» («аль-Мусхаф аль-усмани»). Постепенно он вытеснил другие списки и впоследствии был признан каноническим. Самые ранние сохранившиеся списки Корана рубежа VII-VIII веков, вероятно, восходят к нему.
В процессе развития арабской орфографии внешняя форма Корана в VIII-IX веках претерпела дальнейшие изменения, прежде всего с введением диакритических точек и огласовок. К X веку завершился процесс вокализации коранического текста, после чего одинаково правомерными были признаны 7 несколько отличающихся друг от друга способов чтения (кыраа) Корана, принятых в основных культурных центрах Халифата - городах Мекка, Медина, Басра и Куфа. Орфография, структура текста и правила рецитации Корана были окончательно установлены в первой трети XX века с изданием в Каире современного печатного текста Корана (1919, 1923, 1928 годв), следующего одной из этих 7 канонических систем чтения, восходящей к чтецу из Куфы Асиму (умер 744 году). Этот текст Корана принят в большинстве регионов мусульм. мира.
Существующий текст Корана написан в основном ритмизированной, порой рифмованной прозой (садж). Он содержит полемику между Богом и противниками Мухаммеда, а также увещевания и предписания Аллаха, обращённые к последователям Мухаммеда. Слово Божие передаётся в Коране от первого или третьего лица, либо через ангела Джибрила, но всегда устами Мухаммеда. Согласно принятой в современной науке гипотезе, язык Корана - мекканский вариант межплеменного арабского поэтического койне.
Коран состоит из 114 частей (сур) разной величины. Мусульманская экзегетика делит их по времени произнесения на мекканские, произнесённые в 610-622 годы (90, по каирскому изданию - 86), и 24 или 28 мединских, ниспосланных в 622-632 годы. В откровениях мекканского периода, как правило, больше поэтической формы, преобладают опровержения многобожия и пророчества о Страшном суде. Мединские откровения в основном содержат детальные предписания, касающиеся обрядовой, правовой и социальной областей жизни мусульманского сообщества (о месте Корана в вероучении и религиозных практиках см. в ст. Ислам). Суры, в свою очередь, состоят из разного количества ритмико-смысловых единиц - аятов. Существуют и другие деления текста Корана, установленные в соответствии с потребностями религиозного культа и изучения Корана в традиционной мусульманской школе. Суры группируют в 7 манзилов (для благочестивого чтения по одному манзилу в день) или 30 джузов (для чтения в течение месяца, особенно в рамадан). Каждый джуз подразделяется на 2 хизба, а последние - на четверти (руб). Для нужд молитвы и с целью заучивания суры также делят на смысловые части (руку).
Изучение Корана в книжной мусульм. традиции породило ряд традиционных исламских дисциплин, известных как «науки о Коране» (улюм аль-Куран). Основными предметами их исследований являются хронология, история складывания текста, звуковой строй и стилистика Корана, отменяющие и отменяемые аяты, обстоятельства ниспослания, чудесность и неподражаемость Корана. В Средневековье и отчасти в Новое время сложилась богатая комментаторская традиция (тафсир), изучавшая Коран с филологической, правовой, философской, богословской и мистической точек зрения. Детально разработан «этикет» (адаб) рецитации Корана, среди прочего обязывающий всякого мусульманина, прикасающегося к священной Книге, прежде совершить омовение. После прочтения некоторых аятов положено совершать коленопреклонение, как в ежедневной пятикратной молитве (всего в Коране имеется 15 таких мест).
На следовании Корану построены мусульманские догматика, обрядность, право и социально-этическая доктрина. Он играет центральную роль не только в религиозной, но и в повседневной жизни мусульман. Аяты из Корана произносят при совершении пятикратной ежедневной молитвы. Отдельные суры Корана принято читать при рождении ребёнка и его наречении, при совершении бракосочетания, на похоронах. Рецитацией отрывков из Корана открывают любое важное общественное собрание. По Корану мусульмане учатся читать и писать. Признаком благочестия считается заучивание отрывков из Писания наизусть, что традиционно входит в программу начального исламского образования. Выучивший на память весь священный текст получает почетный титул хафиза. Конкурсы хафизов ежегодно устраиваются во многих странах, включая Россию. Каллиграфические надписи с кораническими изречениями украшают мечети, школы-медресе и др. публичные здания, символизируя присутствие Бога в мире. Аяты и суры служат талисманами и оберегами. Миниатюрные Кораны женщины вешают на шею в качестве украшения. В современную эпоху текст Корана стал распространяться на электронных носителях, в Интернете.
В исламе утвердилось мнение, признающее Коран чудом, которым Бог подтвердил посланническую миссию Мухаммеда. Считается, что по изяществу стиля и глубине мысли Коран уникален и недоступен подражанию. Согласно шариату, Коран непереводим, в культовых целях (особенно при совершении молитвы) его можно читать лишь на арабском языке. В то же время мусульм. богословы не запрещают переводы Корана на другие языки, однако признают за ними значение вспомогательных переложений, общих «переводов смыслов» Слова Божия.
На русских язык Коран сначала был переведён с европейских языков: с французского - П.В. Постниковым (1716 год), М.И. Веревкиным (1790 год), К. Николаевым (1864 год), с английского - А.В. Колмаковым (1792 год). Эти переводы оказали влияние на общее позитивное, хотя и чрезмерно экзотичное, восприятие ислама в русской классической литературе - от «Подражаний Корану» А.С. Пушкина до исламских мотивов в стихотворениях И.А. Бунина и поэтов XX века.
С арабского языка Коран впервые был переведён Д.Н. Богуславским (1871 год, издание 1995 год). Наиболее авторитетные русские переводы Корана с языка оригинала принадлежат Г.С. Саблукову (1878 год), И.Ю. Крачковскому (посмертное издание 1963 год, многократно переиздавалось с 1986 года), М.-Н.О. Османову (1995 год), Т.А. Шумовскому (1995 год). В начале XXI века появились новые «переводы смыслов» Корана, среди которых выделяются переводы Э.Р. Кулиева (2003 год) и Б.Я. Шидфар (2003 год).