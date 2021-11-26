КААБА
КААБА - главное святилище ислама в Мекке, в сторону которого мусульмане обращаются при молитве (кыбла).
Ежегодное паломничество к Каабе (хадж) считается одним из пяти столпов веры в исламе.
Расположена в центре аль-Масджид аль-Харам (Заповедной мечети, восходит в современном виде к 1570 году) и представляет собой каменное прямоугольное в плане здание высотой около 15 м. В восточный угол Каабы на высоте 1,5 м вмонтирован заключённый в серебряное обрамление «чёрный камень» (из 3 черновато-красных кусков, вероятно, метеоритного происхождения) - главынй объект поклонения в Каабе.
Согласно мусульманскому преданию, первоначально «чёрный камень» был белым яхонтом из рая (почерневшим впоследствии из-за грехов мира), посланным Аллахом в Мекку Адаму, который соорудил над камнем первую Каабу, разрушенную вскоре после потопа и вновь построенную по приказу Аллаха Ибрахимом (Авраамом). В северо-восточной стене Каабы на высоте около 2 м проделана дверь (резная, с серебряными накладками), к которой в дни посещений паломниками приставляется лестница. Внутри пол и нижняя часть стен выложены мрамором, выше стены и потолок обиты красным шёлком. Снаружи Кааба покрыта чёрным полотнищем (кисва), на котором золотом вышиты коранические аяты.
Кисву ежегодно меняют во время хаджа. Напротив двери в Каабе находится камень, на котором, по мусульманскому преданию, стоял Ибрахим, когда строил Каабу (Макам Ибрахим). Возле «чёрного камня» находится священный колодец Земзем.
Кааба неоднократно перестраивалась. Доисламская Кааба была языческим святилищем, сначала в виде ограды, с идолами божеств и росписями, убранными из неё после захвата мусульманами Мекки в 630 году. Постепенно вокруг мусульманской Каабы возникло множество разных сооружений, снесённых в середине XX века.
Кааба была и остаётся символом единства мусульман (смотри пророк Мохаммед).
Иллюстрация:
Кааба и Макам Ибрахим. Мекка. Фото. Начало XXI в. Архив БРЭ.