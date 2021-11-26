ИДЖМА
ИДЖМА - единодушное мнение авторитетов в области шариата.
Один из источников мусульманского права. Различают три категории Иджмы: принятое при гласном обсуждении (каули); выведенное из действий при сходных обстоятельствах (амали); принятое без возражений мнение одного муджтахида (сукути).
Появление Иджмы в исламе связывают с деятельностью семи правоведов Медины во второй половине VII века. Основные религиозно-правовые школы суннитского ислама толкуют Иджму по-разному. Ханафиты признают Иджму тех сподвижников Мухаммеда (асхабов), чьи хадисы они считают достоверными, а также две первые категории Иджмы местных муджтахидов, маликиты - первые две категории Иджмы мединских муджтахидов. С ними согласны шафииты, видящие в Иджме лишь дополнение к Корану и Сунне. Ханбалиты принимают все три категории Иджмы, но у мединских муджтахидов.
С эпохи Средневековья Иджма остаётся средством развития фикха на основе иджтихада, приспособления норм Корана и Сунны к меняющимся условиям современного общества.