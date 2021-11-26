ИБН РУСТЕ, АБУ АЛИ АХМАД ИБН УМАР

Ибн Русте, Абу Али Ахмад ибн Умар (начало X в.) — арабский ученый начала X в., происходивший из иранского города Исфахана.

Автор многотомного энциклопедического сочинения «Дорогие ценности» (Китаб ал-а‘лак ан-нафиса), составленного вскоре после 903. Сохранилась лишь часть сочинения — 7-й том, посвященный астрономии и географии.

Изложение в книге И. Р. начинается с математической и астрономической географии, затем следует подробное описание священных городов — Мекки и Медины . Далее И. Р. переходит к рассказу о морях, реках и семи климатах, на которые в арабской географии было принято делить ойкумену, с их знаменитыми городами. Вслед за этим помещено описание исламских стран (с большим вниманием к Персии, Южн. Аравии, Месопотамии и Египту), Византии, Индии, тюркских народов Средней Азии и народов Вост. Европы — хазар , буртасов, булгар, мадьяр , славян, русов, алан , государства Сарир на территории Дагестана. Затем И. Р. говорит о путях, пролегавших по территории Халифата , а также подробно повествует об Исфахане, приводя в том числе уникальные данные. В своей книге И. Р. упоминает лишь об одном своем путешествии за пределы Исфахана — в Медину, в связи с чем основным источником его сведений об остальном мире была информация, полученная из вторых рук, но порой весьма ценная, как например, сообщение взятого в плен византийцами Харуна ибн Яхьи (Йахйи) о Константинополе.

И. Р. — первый арабский автор, приводящий целостное описание восточноевропейских народов, в частности, русов, о которых он говорит, что они живут на острове, окруженном озером, и подчиняются правителю, носящему титул «каган» (хакан). Похожие известия сохранились и в передаче более поздних авторов — Мутаххара ал-Макдиси, Гардизи, ал-Бакри, ал-Марвази, а также в персидских анонимных сочинениях «Пределы мира» («Худуд ал-‘алам», около 982) и «Собрание историй» («Муджмал ат-таварих», 1126) и др. Сопоставление сохранившихся версий рассказа о восточноевропейских народах показало, что они восходят к одному общему источнику, который был условно назван «Анонимной запиской». Считается, что она могла быть составлена в последней четверти IX в. и, вероятно, входила в состав не дошедших до нас арабских сочинений — полной редакции «Книги путей и государств» Ибн Хордадбеха или одноименного труда ал-Джайхани (начало X в.).

Описание восточноевропейских народов было впервые исследовано и переведено на русский язык в 1869 Д. А. Хвольсоном , который неверно прочитал имя автора сочинения как «Ибн Даста». Впоследствии чтение было исправлено на верное голландским востоковедом М. Я. де Гуе при публикации арабского текста И. Р. в 1892. Сведения И. Р. о восточноевропейских народах подвергались неоднократному анализу, огромную историографию породили споры о местонахождении «острова русов», который различные ученые помещали как на севере, так и на юге Восточной Европы. Попытки отождествить «остров русов» с каким-либо конкретным географическим объектом на территории Восточной Европы пока не привели к успеху. Скорее, рассказ об «острове русов» следует рассматривать как географический образ, свод разнообразных известий о русах, не привязанных к какому-то одному реальному географическому объекту.

Публ.: Известия о Хозарах, Буртасах, Болгарах, Мадьярах, Славянах и Руссах Абу-Али Ахмеда бен Омара Ибн-Даста... по рукописи Британского музея в первый раз издал, перевел и объяснил Д. А. Хвольсон. СПб., 1869; Kitab al-A‘lak an-nafisa VII auctore Abu Ali Ahmed ibn Omar Ibn Rosteh… / Ed. M. J. de Goeje. Lugduni Batavorum, 1892 (Bibliotheca geographorum arabicorum. Т. VII); Ibn Rusteh. Les atours precieaux / Trad. G. Wiet. Le Caire, 1955.

Лит.: Maqbul Ahmad S. Ibn Rusta // The Encyclopaedia of Islam. 2nd ed. Vol. III. Leiden, 1971. P. 920—921; Новосельцев А. П. Восточные источники о восточных славянах и Руси VI—IX вв. // Древнейшие государства Восточной Европы. 1998. М., 2000. С. 264—323.