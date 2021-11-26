ИБН ИСХАК, АБУ АБДАЛЛАХ МУХАММАД

Ибн Исхак, Абу Абдаллах Мухаммад (704, Медина — 767/8, Багдад) — арабский хронист.

Из семьи маула (его дед Ясар ибн Хияр был пленником из Месопотамии). В 733 переселился в Египет, в 749 — в Ирак, где завершил свой главный труд — полное жизнеописание пророка Мухаммада в 3 частях: 1) «Начало» (ал-Мубтада) — до ниспослания Корана ; 2) «Посланничество» (ал-Мабас) — до хиджры ; 3) «Походы» (ал-Магази) — пребывание в Медине . Одним из главных источников послужил несохранившийся очерк войн пророка, составленный учителем И. И., Мухаммадом ибн Шихабом аз-Зухри (умер в 742). Книга И. И. имела несколько разных изводов (фрагменты их приводятся, в том числе, в хрониках аль-Азраки и Табари , из которых полностью сохранился только один, под заглавием «Житие посланника Божия» (Сират расул Аллах), в сокращенной переработке грамматика Абу Мухаммада Абд аль-Малика ибн Хишама из Басры (умер в 830 или 833/834), знатока сунны и родословий арабов, посвятившего южноаравийским древностям «Книгу венцов» (Китаб ат-тиджан). Пользуясь разработками непосредственного ученика И. И., Зияда аль-Баккаи из Куфы (умер в 799), Ибн Хишам включил в текст, наряду с большим количеством поэтических цитат, значительный пласт легендарного материала, который лег в основу позднейшей агиографии ислама, являясь при этом ценнейшим источником по социокультурной истории Аравии (в частности, Йемена) VI—VII вв. Будучи наиболее приближенным по времени к жизни Мухаммада повествованием о нем, «Житие» (Сира) неизменно пользовалось высочайшим почитанием среди мусульман, хотя ряд влиятельных улама (в том числе Малик ибн Анас — основатель одного из мазхабов в суннизме ) ставили под сомнение авторитет И. И. в науках шариата , подозревая его в симпатиях к шиизму и склонности к учению кадаритов о свободе человеческой воли.

Лит.: Broennle P. Die Commentatoren des Ibn Ishak und ihre Scholien. Halle, 1895; Fueck J. Muhammed ibn Ishaq. Frankfurt-am-Mein, 1925; Horovitz J. The Earliest Biographies of the Prophet and Their Authors // Islamic Culture. II (1928). P. 169—180; Robson J. Ibn Ishaq’s Use of the Isnad // Bulletin of John Rylands’ Library, XXXVIII (1955—1956). P. 449—465; al-Samuk S. M. Die historischen Überlieferungen nach Ibn Ishaq. Eine synoptische Rekinstruktion. Inaugural-Diss. Frankfurt-am-Mein, 1978.