ДЖИЗЬЯ

Джизья — подушная подать в исламских государствах.

Взимавшаяся с признавших власть мусульман иноверцев (иудеев, христиан, зороастрийцев, сабиев) в качестве платы за покровительство со стороны мусульман, что предполагало гарантию неприкосновенности личности и имущества, право свободного исповедания своей веры, а также защиту от внешних врагов. Практика взимания Д. появилась еще в эпоху арабских завоеваний (630-е), но в регулярный налог с индивидуальной ответственностью она превратилась не ранее VIII в. Д. платили все немусульмане-мужчины, за исключением стариков, инвалидов, нищих и рабов. Ставки Д. устанавливались в зависимости от благосостояния плательщика и составляли 12, 24 или 48 дирхамов в год (1, 2, 4 динара в странах с золотым обращением) и не менялись вплоть до XV в. Начиная с XI в. во многих странах субъектом платежа становится не индивид, а локальная община иноверцев, в которой за уплату общей суммы Д. отвечал глава общины. В Османской империи Д. была отменена в 1855. В настоящее время Д. повсеместно заменена на общие государственные налоги.