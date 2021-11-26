ДЖИХАД
ДЖИХАД (от араб. «усилие») - в исламской догматике - борьба за веру.
Значение менялось с развитием мусульманского общества. Коран содержит противоречивые указания о джихаде, отражающие политическуб тактику мусульманской общины, менявшуюся в разные периоды деятельности Мухаммеда в Мекке и Медине: избегать открытого вооруженного столкновения с немусульманами, склоняя их к исламу «мудростью и хорошим увещеванием»; вести оборонительную войну с врагами ислама; нападать на неверных, но не во время священных месяцев мусульманского календаря; воевать с ними всегда и везде.
Позднее значение джихада было дифференцировано в мусульманском праве. «Великим джихадом» признано духовное самосовершенствование мусульманина, «малым джихадом» - война с неверными в защиту и за распространение ислама. Мусульманские правоведы разработали более дробную градацию: внутреннего «джихада сердца» с дурными наклонностями; «джихада языка», или общественный запрет порицаемых и поощрение одобряемых по шариату действий; «джихада руки» в карательной деятельности мусульманского государства против преступников и нарушителей исламской нравственности; «джихада меча» как вооруженную борьбу с неверными, в которой павшим мусульманам уготовано вечное блаженство в раю (см. Шахид). Суфизм дал джихаду мистическое духовное истолкование.
Обязательность вооруженного джихада оспаривалась уже в раннем исламе. Суфьян ас-Саури (715-777 или 778) рекомендовал его лишь в случае нападения внешнего врага. В Новое время эту точку зрения приняли бабиды и ахмадие. Классическое мусульманское право освобождало от участия в джихаде несовершеннолетних, женщин, больных и немощных, умалишённых, слуг, неимущих, неспособных приобрести военного снаряжения, должников, не получивших разрешения от кредиторов, и лучших мусульманских учёных. Объектами вооруженного джихада служили внутренние и внешние враги мусульманского сообщества, вероотступники, немусульмане, отказывавшиеся платить джизию, притеснители и разбойники. Во время джихада было запрещено убивать несовершеннолетних и женщин, а также противников, не сражавшихся против мусульман. Взрослых мужчин, взятых в плен, по шариату можно казнить, освободить за выкуп или продать в рабство, но нельзя подвергать мучениям. По вопросу об уничтожении имущества противника в джихада между мусульманскими правоведами нет единства.
Выросшая из доисламского обычая набегов бедуинских племён (см. Газават), практика джихада в средние века освящала территориальную экспансию мусульманских государств, а с эпохи колониальных завоеваний на мусульманском Востоке в Новое и Новейшее время стала пониматься как оборонительное действие. Джихад не раз служил лозунгом антиколониального сопротивления. Идеи джихада широко используют радикальные и террористические исламские организации.