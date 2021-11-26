ДЖИХАД

ДЖИХАД (от араб. «усилие») - в исламской догматике - борьба за веру.

Зна­че­ние ме­ня­лось с раз­ви­ти­ем му­сульманского об­ще­ст­ва. Ко­ран со­дер­жит про­ти­во­ре­чи­вые ука­за­ния о джихаде, от­ра­жаю­щие по­ли­тическуб так­ти­ку му­сульманской об­щи­ны, ме­няв­шую­ся в раз­ные пе­рио­ды дея­тель­но­сти Му­хам­ме­да в Мек­ке и Ме­ди­не: из­бе­гать от­кры­то­го воо­руженного столк­но­ве­ния с не­му­суль­ма­на­ми, скло­няя их к ис­ла­му «муд­ро­стью и хо­ро­шим уве­ще­ва­ни­ем»; вес­ти обо­ро­нительную вой­ну с вра­га­ми ис­ла­ма; на­па­дать на не­вер­ных, но не во вре­мя свя­щен­ных ме­ся­цев му­сульманского ка­лен­да­ря; вое­вать с ни­ми все­гда и вез­де.

Позд­нее зна­че­ние джихада бы­ло диф­фе­рен­ци­ро­ва­но в му­суль­ман­ском пра­ве . «Ве­ли­ким джихадом» при­зна­но ду­хов­ное са­мо­со­вер­шен­ст­во­ва­ние му­суль­ма­ни­на, «ма­лым джихадом» - вой­на с не­вер­ны­ми в за­щи­ту и за рас­про­стра­не­ние ис­ла­ма. Му­сульманские пра­во­ве­ды раз­ра­бо­та­ли бо­лее дроб­ную гра­да­цию: внутреннего «джихада серд­ца» с дур­ны­ми на­клон­но­стя­ми; «джихада язы­ка», или об­щественный за­прет по­ри­цае­мых и по­ощ­ре­ние одоб­ряе­мых по ша­риа­ту дей­ст­вий; «джихада ру­ки» в ка­ра­тель­ной дея­тель­но­сти му­сульманского го­су­дар­ст­ва про­тив пре­ступ­ни­ков и на­ру­ши­те­лей ис­лам­ской нрав­ст­вен­но­сти; «джихада ме­ча» как воо­руженную борь­бу с не­вер­ны­ми, в ко­то­рой пав­шим му­суль­ма­нам уго­то­ва­но веч­ное бла­жен­ст­во в раю (см. Ша­хид). Су­физм дал джихаду мис­тическое ду­хов­ное ис­тол­ко­ва­ние.

Обя­за­тель­ность воо­руженного джихада ос­па­ри­ва­лась уже в ран­нем ис­ла­ме. Суфь­ян ас-­Сау­ри (715-777 или 778) ре­ко­мен­до­вал его лишь в слу­чае на­па­де­ния внеш­не­го вра­га. В Но­вое вре­мя эту точ­ку зре­ния при­ня­ли ба­би­ды и ах­ма­дие. Клас­сическое му­сульманское пра­во ос­во­бо­ж­да­ло от уча­стия в джихаде не­со­вер­шен­но­лет­них, жен­щин, боль­ных и не­мощ­ных, ума­ли­шён­ных, слуг, не­иму­щих, не­спо­соб­ных при­об­ре­сти во­ен­но­го сна­ря­же­ния, долж­ни­ков, не по­лу­чив­ших раз­ре­ше­ния от кре­ди­то­ров, и луч­ших му­сульманских учё­ных. Объ­ек­та­ми воо­руженного джихада слу­жи­ли внут­рен­ние и внеш­ние вра­ги му­сульманского со­об­ще­ст­ва, ве­ро­от­ступ­ни­ки, не­му­суль­ма­не, от­ка­зы­вав­шие­ся пла­тить джи­зию, при­тес­ни­те­ли и раз­бой­ни­ки. Во вре­мя джихада бы­ло за­пре­ще­но уби­вать не­со­вер­шен­но­лет­них и жен­щин, а так­же про­тив­ни­ков, не сра­жав­ших­ся про­тив му­суль­ман. Взрос­лых муж­чин, взя­тых в плен, по ша­риа­ту мож­но каз­нить, ос­во­бо­дить за вы­куп или про­дать в раб­ст­во, но нель­зя под­вер­гать му­че­ни­ям. По во­про­су об унич­то­же­нии иму­ще­ст­ва про­тив­ни­ка в джихада ме­ж­ду му­сульманскими пра­во­ве­да­ми нет един­ст­ва.

Вы­рос­шая из до­ис­лам­ско­го обы­чая на­бе­гов бе­ду­ин­ских пле­мён (см. Га­за­ват ), прак­ти­ка джихада в сред­ние ве­ка ос­вя­ща­ла тер­ри­то­ри­аль­ную экс­пан­сию му­сульманских го­су­дарств, а с эпо­хи ко­ло­ни­аль­ных за­вое­ва­ний на му­сульманском Вос­то­ке в Но­вое и Но­вей­шее вре­мя ста­ла по­ни­мать­ся как обо­ро­нительное дей­ст­вие. Джихад не раз слу­жил ло­зун­гом ан­ти­ко­ло­ни­аль­но­го со­про­тив­ле­ния. Идеи джихада ши­ро­ко ис­поль­зу­ют ра­ди­каль­ные и тер­ро­ри­стические ис­лам­ские ор­га­ни­за­ции.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)