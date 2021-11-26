ДЖАМААТ
ДЖАМААТ (от арабского диалектного джамаа, таджмаит - собрание; берберское имзурфа, тамзигт; туарегское амни).
1) Традиционная эндогамная сельская община у мусульманских народов; 2) религиозная община мусульман при пятничной мечети (джума); 3) название ряда мусульманских политических партий и движений XIX-XXI века.
2) Классические описания Джамаата сделаны для горцев XIX - начала XX веков - дагестанских народов Северного Кавказа и берберов Магриба.
В Горном Дагестане до Кавказской войны 1817-1864 годов джамаат - эндогамное объединение патронимий (тухумов) одного крупного или нескольких мелких селений. Его определяли господство малой семьи, сочетание общинной, частной (мульк) и благотворительной (вакф) собственности, сосуществование адата с шариатом в быту и праве, отсутствие жёстких сословных рамок между общинниками (уздени), переселенцами и потомками военнопленных (часто включаемыми в джамаате на основе куначества). Суд и власть принадлежали совету старшин из представителей тухумов, важнейшие дела выносились на общий сход узденей. Общины образовывали военно-политические союзы («вольные общества»), которые могли объединяться в конфедерации под властью наследных ханов или шариатских судей кади. «Вольные общества» положили начало ряду дагестанских народов (андийцы, ботлихцы, кубачинцы и другие). Общины и их союзы зависели от горской знати (беки), с которой вели борьбу с XV века, окончившуюся к концу XVIII-XIX века победой общин. В Имамате Шамиля и Российской империи джамаат стал низовой административной единицей наибств. Советы джамаата заменили назначаемые государством сельские старшины. Судебная и исполнительная власти были разделены. Крестьянская реформа 1861 года исключила из джамаата горскую знать. До 1927 года джамаат Дагестана сохраняли самоуправление и суд по адату и шариату. Позднее на основе джамаата велось колхозное строительство.
У арабов и берберов доколониального Магриба джамаат играл наибольшую роль в обществах оседлых земледельцев. Состоял из больших патриархальных семей. Объединял эндогамные патронимии; несколько джамаатов составляли фракцию племён (арш). Джамаат также назывались племенные советы и сходы из представителей деревень во главе с военной знатью (джуад). В работе племенных джамаатов большую роль играли суфии (марабуты). К середине XX века джамаат во французской Северной Африке были упразднены и заменены сельскими общинами (коммунами).
3) Религиозная община мусульман при пятничной мечети (джума).
4) Название ряда мусульм. политич. партий и движений XIX-XXI века.
Автор статьи: В.О. Бобровников.