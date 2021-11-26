ДЖАМААТ

ДЖАМААТ (от арабского диа­лект­но­го джа­маа, тад­жма­ит - со­б­ра­ние; бер­бер­ское им­зур­фа, там­зигт; туа­рег­ское ам­ни).

1) Традиционная эндогамная сельская община у мусульманских народов; 2) ре­ли­ги­оз­ная об­щи­на му­суль­ман при пят­нич­ной ме­че­ти (джу­ма); 3) на­зва­ние ря­да му­сульманских по­ли­тических пар­тий и дви­же­ний XIX-XXI века.

2) Клас­си­че­ские опи­са­ния Джамаата сде­ла­ны для гор­цев XIX - начала XX веков - да­ге­стан­ских на­ро­дов Северного Кав­ка­за и бер­бе­ров Маг­ри­ба .

В Гор­ном Да­ге­ста­не до Кав­каз­ской вой­ны 1817-1864 годов джамаат - эн­до­гам­ное объ­едине­ние па­тро­ни­мий (ту­ху­мов) од­но­го круп­но­го или не­сколь­ких мел­ких се­ле­ний. Его оп­ре­де­ля­ли гос­под­ство ма­лой се­мьи, со­че­та­ние об­щин­ной, ча­ст­ной (мульк) и бла­го­тво­ри­тель­ной (вакф) соб­ст­вен­но­сти, со­су­ще­ст­во­ва­ние ада­та с ша­риа­том в бы­ту и пра­ве, от­сут­ст­вие жё­ст­ких со­слов­ных ра­мок ме­ж­ду об­щин­ни­ка­ми (уз­де­ни), пе­ре­се­лен­ца­ми и по­том­ка­ми во­ен­но­плен­ных (час­то вклю­чае­мы­ми в джамаате на ос­но­ве ку­на­че­ст­ва). Суд и власть при­над­ле­жа­ли со­ве­ту стар­шин из пред­ста­ви­те­лей ту­ху­мов, важ­ней­шие де­ла вы­но­си­лись на об­щий сход уз­де­ней. Об­щи­ны об­ра­зо­вы­ва­ли во­енно-по­ли­тические сою­зы («воль­ные об­ще­ст­ва»), ко­то­рые мог­ли объ­е­ди­нять­ся в кон­фе­де­ра­ции под вла­стью на­след­ных ха­нов или ша­ри­ат­ских су­дей ка­ди. «Воль­ные об­ще­ст­ва» по­ло­жи­ли на­ча­ло ря­ду да­ге­стан­ских на­ро­дов (ан­дий­цы, бот­лих­цы, ку­ба­чин­цы и другие). Об­щи­ны и их сою­зы за­ви­се­ли от гор­ской зна­ти (бе­ки), с ко­то­рой ве­ли борь­бу с XV века, окон­чив­шую­ся к концу XVIII-XIX века по­бе­дой об­щин. В Има­ма­те Ша­ми­ля и Российской им­пе­рии джамаат стал ни­зо­вой административной еди­ни­цей на­ибств. Со­ве­ты джамаата за­ме­ни­ли на­зна­чае­мые го­су­дар­ст­вом сель­ские стар­ши­ны. Су­деб­ная и ис­пол­ни­тель­ная вла­сти бы­ли раз­де­ле­ны. Кре­сть­ян­ская ре­фор­ма 1861 года ис­клю­чи­ла из джамаата гор­скую знать. До 1927 года джамаат Да­ге­ста­на со­хра­ня­ли са­мо­управ­ле­ние и суд по ада­ту и ша­риа­ту. Позд­нее на ос­но­ве джамаата ве­лось кол­хоз­ное строи­тель­ст­во.

У ара­бов и бер­бе­ров до­ко­ло­ни­аль­но­го Маг­ри­ба джамаат иг­рал наи­боль­шую роль в об­ще­ст­вах осед­лых зем­ле­дель­цев. Со­сто­ял из боль­ших пат­ри­ар­халь­ных се­мей. Объ­е­ди­нял эн­до­гам­ные па­тро­ни­мии; несколько джамаатов со­став­ля­ли фрак­цию пле­мён (арш). Джамаат так­же на­зы­ва­лись пле­мен­ные со­ве­ты и схо­ды из пред­ста­ви­те­лей де­ре­вень во гла­ве с во­енной зна­тью (джу­ад). В ра­бо­те пле­мен­ных джамаатов боль­шую роль иг­ра­ли су­фии (ма­ра­бу­ты). К середине XX века джамаат во французской Северной Аф­ри­ке бы­ли уп­разд­не­ны и за­ме­не­ны сель­ски­ми об­щи­на­ми ( ком­му­на­ми ).

3) Ре­ли­ги­оз­ная об­щи­на му­суль­ман при пят­нич­ной ме­че­ти (джу­ма).

4) На­зва­ние ря­да му­сульм. по­ли­тич. пар­тий и дви­же­ний XIX-XXI века.

Автор статьи: В.О. Боб­ров­ни­ков.

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