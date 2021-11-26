ДИЯТ

ДИЯТ (арабское), алым (тюркское) - в об ычном праве выкуп натурой или деньгами за убийство, ранение или увечье, прекращающий кровную месть.

Из арабского ада­та дият во­шёл в ша­ри­ат, по ко­то­ро­му его со­би­ра­ет уже не род, а се­мья от­вет­чи­ка. Раз­мер и по­ря­док уп­ла­ты дията в му­сульманском и обыч­ном пра­ве раз­лич­ны, но гра­да­ция его сход­на. Кровь муж­чин до­ро­же кро­ви жен­щин, взрос­лых - де­тей, сво­бод­ных - ра­бов. Дият за уве­чье и умыш­лен­ное убий­ст­во боль­ше, чем за не­умыш­лен­ное. Дият и по­ны­не бы­ту­ет в раз­ных му­сульманских стра­нах.

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