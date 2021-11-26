ДАДЖЖАЛЬ
ДАДЖЖАЛЬ - персонаж мусульманской эсхатологии.
В Коране не упоминается, но нередко фигурирует в поздних хадисах и в мусульманских преданиях (фитан, малахим). Мусульмане верят, что Даджжаль явится искушать людей перед концом света, выдавая себя за мессию (Махди). Поэтому его также называли «ложным мессией» (арабское - аль-Масих ад-Даджжаль). До того времени Даджжаль прикован к скале на краю света, который, по представлениям средневековых арабских географов (Ибн Хордадбех, аль-Масуди), находился на острове в Индийском океане. «Китаб аль-фитан» рисует Даджжаля одноглазым и краснокожим великаном с вьющимися волосами и выбитой на лбу буквой «кяф» (от арабского «кяфир» - неверный). Даджжаль явится с Востока, восседая на огромном осле. За ним последуют неверные и мусульмане-лицемеры (мунафикун). Он подчинит своей власти весь мир, кроме священных городов Мекка и Медина. Царствие его продлится 40 лет (или дней). Затем спустившиеся с небес пророк Иса с Махди убьют его, после чего все оставшиеся в живых примут ислам.
Образ Даджжаля сложился в исламе под влиянием распространённых в предмусульманской Аравии учений ранних христиан. Во времена Мухаммеда это понятие имело устойчивый смысл «лжепророк», как называли иудея-прорицателя из Медины Ибн Сайяда, а затем - легендарного арабского прорицателя Шикку. Дальнейшее заимствование элементов христианской эсхатологии способствовало тому, что Даджжаль стал одним из центральных образов мусульманских сказаний о Судном дне.