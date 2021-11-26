АЛАВИТЫ (Али-Алла, кызылбаши, нусайриты)

Религиозное направление в исламе , обожествляющее Али и ставящее его практически на один уровень с Аллахом.

По одной из точек зрения, А. стоят на границе между шиизмом и особой религией. Другие считают, что А., отколовшиеся от шиизма, в своих взглядах отошли от ислама довольно далеко, что превратилось в особую религию. Основатель — богослов Абу Шауиб Мухаммед Ибн Нусайр (ум. в Басре ок. 883), который, будучи приверженцем 11-го шиитского имама аль-Хасана аль-Аскари, проповедовал его божественность, себя же называл его посланником — «Вратами» (Баб). Это учение представляет собой синкретизм астральных культов, доисламских восточных верований, веры в переселение душ и элементов христианства . А. верят, что души когда-то были звездами, Али поместил их в людей, а после смерти души праведников снова станут звездами и сольются с божеством Али, в то время как души грешников переселятся в животных. А. имеют свою священную книгу, составленную на основе Корана, доступную только посвященным. На сегодняшний день в Сирии, Ливане , Турции немало последователей этой секты. В 1920 создается «автономная территория А.» со столицей в Латакии, в 1922 объявляется «Государством А.». В 1930 переименовано в «Санджак Латакия». В 1936 присоединяется к Сирии, при этом ведущие шейхи алавистских племен приняли ряд деклараций о принадлежности А. к шиитскому исламу. В настоящее время наблюдается процесс постепенного сближения А. с шиитами-двенадцатиричниками, инициированное при Х. Асаде, продолженное при Б. Асаде.

Автор статьи: Е. М. Иванникова.

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