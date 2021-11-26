ЗАКОН СУДНЫЙ ЛЮДЕМ

«ЗАКОН СУДНЫЙ ЛЮДЕМ» - древ­ней­ший па­мят­ник пра­ва на славянском язы­ке.

Его ис­точ­ни­ка­ми по­слу­жи­ли юри­дические тек­сты, пред­став­ляю­щие различные пра­во­вые тра­ди­ции: в ос­но­ву был по­ло­жен пе­ре­вод с греческого языка семнадцатой гла­вы ви­зантийского юри­дического сборника Эк­ло­ги (первая половина VIII века), его по­ло­же­ния бы­ли до­пол­не­ны цер­ков­ны­ми на­ка­за­ния­ми ( епи­тимь­я­ми ), ко­то­рые вос­хо­дят к средневековой западной тра­ди­ции по­ка­ян­ной дис­ци­п­ли­ны, пред­став­лен­ной в мно­го­численных латинских сбор­ни­ках епи­ти­мий (пе­ни­тен­циа­лах); влия­ние на па­мят­ник ока­за­ли так­же ис­кон­но славянские пра­во­вые пред­став­ле­ния и обы­чаи.

Редакции

Из­вест­ны три ре­дак­ции тек­ста «Закон судный людем» – Крат­кая (конец IX века), един­ст­вен­ная ори­ги­наль­ная, а так­же Про­стран­ная и Свод­ная, ко­то­рые пред­став­ля­ют со­бой пе­ре­ра­бот­ку крат­кой ре­дак­ции на Ру­си в XIII - начале XV веков. По ря­ду при­зна­ков (например, вклю­че­ние «Закон судный людем» в юри­дический кор­пус, со­став­лен­ный при ки­ев­ском князе Яро­сла­ве Вла­ди­ми­ро­ви­че Му­дром) мож­но за­клю­чить, что уже в первой половине XI века па­мят­ник был из­вес­тен в Древнерусском государстве. Ко­ли­че­ст­во со­хра­нив­ших­ся ру­ко­пи­сей (около 60) сви­де­тель­ст­ву­ет о по­пу­ляр­но­сти «Закон судный людем» на Ру­си. В середине XVII в. «Закон судный людем» вклю­чён в официальный ко­декс Русской Православной Церкви – Пе­чат­ную Корм­чую кни­гу (1653), где по­лу­чил название «За­конъ суд­ный лю­демъ ца­ря Кон­стан­ти­на Ве­ли­ка­го».

История изучения

«Закон судный людем» ис­сле­ду­ет­ся с начала XIX века. Вре­мя и ме­сто соз­да­ния па­мят­ни­ка вы­зы­ва­ют спо­ры в нау­ке. Ве­ро­ят­ным пред­став­ля­ет­ся, что «Закон судный людем» соз­дан славянским пер­во­учи­те­лем Ме­фо­ди­ем (смотри в статье "Ки­рилл и Ме­фо­дий") ско­рее все­го во вре­мя его ар­хи­епи­скоп­ско­го слу­же­ния в Пан­нон­ском дио­це­зе (около 870–885 годов). Со­глас­но «бол­гар­ской тео­рии», «Закон судный людем» со­став­лен в Бол­га­рии вско­ре по­сле при­ня­тия хри­сти­ан­ст­ва в 864–866 годах (Т. Са­тур­ник, С. Боб­чев, М. Ан­д­ре­ев, В. Га­нев и другие). По «мо­рав­ской тео­рии» (чешские учё­ные Й. Ва­ши­ца и В. Про­хаз­ка), па­мят­ник был соз­дан во вре­мя мис­сии Ки­рил­ла и Ме­фо­дия в Ве­ли­ко­мо­рав­ской дер­жа­ве в пе­ри­од ме­ж­ду 863 и 867 годами, а его ав­то­ром яв­лял­ся Ки­рилл. «Ма­ке­дон­ская ги­по­те­за» (С. В. Тро­иц­кий) пред­по­ла­га­ет соз­да­ние «Закон судный людем» Ме­фо­ди­ем в его быт­ность на­ме­ст­ни­ком ви­зантийской провинции Стри­мон, за­се­лён­ной ма­кедонскими сла­вя­на­ми (830-е годы). Ни од­на из пред­ло­жен­ных тео­рий не мо­жет счи­тать­ся об­ще­при­ня­той, хо­тя боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей счи­та­ют «Закон судный людем» мо­рав­ским па­мят­ни­ком, воз­ник­шим в пе­ри­од ме­ж­ду 863 и 885 годами.

Основное содержание

Крат­кая ре­дак­ция «Закон судный людем» в до­шед­шем до нас ви­де со­сто­ит из 32 не­боль­ших ста­тей, в ко­то­рых трак­то­ва­лись во­про­сы ре­лигиозных об­ря­дов, про­цес­су­аль­но­го, иму­ще­ст­вен­но­го, брач­но­го и уго­лов­но­го пра­ва. За­пре­ща­лись языческие жерт­вы и об­ря­ды , на­силь­ст­вен­ное уда­ле­ние из хра­ма ли­ца, ищу­ще­го цер­ков­но­го убе­жи­ща, об­ра­ще­ние в раб­ст­во сво­бод­ных, пе­ре­ма­ни­ва­ние к се­бе чу­жих ра­бов, а так­же вне­су­деб­ная рас­пра­ва (са­мо­управ­ст­во), сви­де­тель­ст­во­ва­ние ро­ди­те­лей про­тив де­тей и де­тей про­тив ро­ди­те­лей. На­зна­ча­лись на­ка­за­ния за пре­сту­п­ле­ния про­тив соб­ст­вен­но­сти (умыш­лен­ный под­жог ле­са или жи­ли­ща, не­умыш­лен­ный под­жог по­ля, ги­бель и от­гон чу­жо­го ско­та, кра­жу цер­ков­ной ут­ва­ри, ог­раб­ле­ние мо­гил и другие). Рег­ла­мен­ти­ро­ва­лось ис­поль­зо­ва­ние чу­жо­го ко­ня по до­го­во­рён­но­сти. Трак­то­ва­лись во­про­сы спра­вед­ли­во­го раз­де­ла во­енной до­бы­чи, вы­ку­па плен­ных из раб­ст­ва, пред­пи­сы­ва­лось от­да­вать в цер­ковь на по­кая­ние тех, кто от­сту­пил от хри­сти­ан­ст­ва в пле­ну у не­вер­ных, пре­сле­до­ва­лась кра­жа в во­енном по­хо­де. Пре­ду­смат­ри­ва­лись на­ка­за­ния за пре­сту­п­ле­ния про­тив об­щественной нрав­ст­вен­но­сти и мо­ра­ли (блуд со сво­ей или чу­жой ра­бы­ней, с мо­на­хи­ней, из­на­си­ло­ва­ние, связь с не­со­вер­шен­но­лет­ней и об­ру­чён­ной с другим че­ло­ве­ком), а так­же ком­пен­са­ция по­тер­пев­шей де­вуш­ке в слу­чае от­ка­за со­блаз­ни­те­ля же­нить­ся на ней, за­пре­ща­лись брак с ку­мой (крё­ст­ной ма­те­рью ре­бён­ка) и ме­ж­ду близ­ки­ми род­ст­вен­ни­ка­ми, мно­го­жён­ст­во. В ста­тье, ве­ро­ят­но, до­бав­лен­ной к основному тек­сту позд­нее, пе­ре­чис­ля­лись ос­но­ва­ния для раз­во­да му­жа с же­ной (пре­лю­бо­дея­ние, умы­сел про­тив жиз­ни суп­ру­га, за­бо­ле­ва­ние про­ка­зой или «дур­ной бо­лез­нью»).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)