ЗАКОН СУДНЫЙ ЛЮДЕМ
«ЗАКОН СУДНЫЙ ЛЮДЕМ» - древнейший памятник права на славянском языке.
Его источниками послужили юридические тексты, представляющие различные правовые традиции: в основу был положен перевод с греческого языка семнадцатой главы византийского юридического сборника Эклоги (первая половина VIII века), его положения были дополнены церковными наказаниями (епитимьями), которые восходят к средневековой западной традиции покаянной дисциплины, представленной в многочисленных латинских сборниках епитимий (пенитенциалах); влияние на памятник оказали также исконно славянские правовые представления и обычаи.
Редакции
Известны три редакции текста «Закон судный людем» – Краткая (конец IX века), единственная оригинальная, а также Пространная и Сводная, которые представляют собой переработку краткой редакции на Руси в XIII - начале XV веков. По ряду признаков (например, включение «Закон судный людем» в юридический корпус, составленный при киевском князе Ярославе Владимировиче Мудром) можно заключить, что уже в первой половине XI века памятник был известен в Древнерусском государстве. Количество сохранившихся рукописей (около 60) свидетельствует о популярности «Закон судный людем» на Руси. В середине XVII в. «Закон судный людем» включён в официальный кодекс Русской Православной Церкви – Печатную Кормчую книгу (1653), где получил название «Законъ судный людемъ царя Константина Великаго».
История изучения
«Закон судный людем» исследуется с начала XIX века. Время и место создания памятника вызывают споры в науке. Вероятным представляется, что «Закон судный людем» создан славянским первоучителем Мефодием (смотри в статье "Кирилл и Мефодий") скорее всего во время его архиепископского служения в Паннонском диоцезе (около 870–885 годов). Согласно «болгарской теории», «Закон судный людем» составлен в Болгарии вскоре после принятия христианства в 864–866 годах (Т. Сатурник, С. Бобчев, М. Андреев, В. Ганев и другие). По «моравской теории» (чешские учёные Й. Вашица и В. Прохазка), памятник был создан во время миссии Кирилла и Мефодия в Великоморавской державе в период между 863 и 867 годами, а его автором являлся Кирилл. «Македонская гипотеза» (С. В. Троицкий) предполагает создание «Закон судный людем» Мефодием в его бытность наместником византийской провинции Стримон, заселённой македонскими славянами (830-е годы). Ни одна из предложенных теорий не может считаться общепринятой, хотя большинство исследователей считают «Закон судный людем» моравским памятником, возникшим в период между 863 и 885 годами.
Основное содержание
Краткая редакция «Закон судный людем» в дошедшем до нас виде состоит из 32 небольших статей, в которых трактовались вопросы религиозных обрядов, процессуального, имущественного, брачного и уголовного права. Запрещались языческие жертвы и обряды, насильственное удаление из храма лица, ищущего церковного убежища, обращение в рабство свободных, переманивание к себе чужих рабов, а также внесудебная расправа (самоуправство), свидетельствование родителей против детей и детей против родителей. Назначались наказания за преступления против собственности (умышленный поджог леса или жилища, неумышленный поджог поля, гибель и отгон чужого скота, кражу церковной утвари, ограбление могил и другие). Регламентировалось использование чужого коня по договорённости. Трактовались вопросы справедливого раздела военной добычи, выкупа пленных из рабства, предписывалось отдавать в церковь на покаяние тех, кто отступил от христианства в плену у неверных, преследовалась кража в военном походе. Предусматривались наказания за преступления против общественной нравственности и морали (блуд со своей или чужой рабыней, с монахиней, изнасилование, связь с несовершеннолетней и обручённой с другим человеком), а также компенсация потерпевшей девушке в случае отказа соблазнителя жениться на ней, запрещались брак с кумой (крёстной матерью ребёнка) и между близкими родственниками, многожёнство. В статье, вероятно, добавленной к основному тексту позднее, перечислялись основания для развода мужа с женой (прелюбодеяние, умысел против жизни супруга, заболевание проказой или «дурной болезнью»).