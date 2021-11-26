КЛИР

КЛИР​ - в хри­сти­ан­ских церк­вах со­во­куп­ность лиц, имею­щих по­свя­ще­ние (ру­ко­по­ло­же­ние).

Употребление слова «клир» в церковной среде восходит к избранию Матфея на апостольское служение посредством жребия (Деян. 1:23-26). Понятию клира близко понятие ду­хо­вен­ст­ва , которое, однако, часто трактуется расширительно: им обозначают, в том числе и лиц, исполняющих низшие церковные должности (например, чтецы), но не имеющих рукоположений. В РПЦ в синодальный период такие лица назывались причетниками, т. е. «причтёнными к клиру» (смотрите Причт ). В Римско-католической церкви вполне официально, а в православных церквах в нестрогом словоупотреблении духовные лица высшей степени посвящения (епископы) не включаются в число клириков.

С точки зрения православной экклезиологии клиром считается духовенство, сохраняющее апостольское преемство рукоположений, - духовенство всех православных церквей, Римско-католической церкви, старокатоликов, Восточных нехалкидонских церквей, частично Англиканской церкви и др. При этом доктрины разных церквей в трактовке апостольского преемства расходятся.

В IV веке, по­сле Ми­лан­ско­го эдик­та , клир получил некоторые гражданские привилегии, в средневековых обществах он представлял собой привилегированное сословие, однако в Новое время большая часть привилегий была утрачена. Как на Западе, так и на Востоке знаком принадлежности к клиру был, в частности, определённый способ выстригания волос на голове, на Западе эта традиция закрепилась в виде ношения тонзуры.

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