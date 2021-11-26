ВАРДА ФОКА

ВАРДА ФОКА - византийский полководец.

Из ари­сто­кра­тического ро­да Фо­ка, пле­мян­ник император Ни­ки­фо­ра II Фо­ки .

В 970 году в Ке­са­рии Кап­па­до­кий­ской под­нял не­удач­ный мя­теж про­тив император Ио­ан­на I Ци­мис­хия, по­сле че­го был со­слан на остров Хи­ос.

В 978 году - воз­вра­щён ко дво­ру императором Ва­си­ли­ем II Бол­га­ро­бой­цей, на­зна­чен до­ме­сти­ком схол (глав­но­ко­ман­дую­щим) Вос­то­ка и воз­гла­вил вой­ска, про­ти­во­сто­яв­шие в Ма­лой Азии мя­теж­ни­ку Вар­де Скли­ру .

По­сле го­да борь­бы в 979 году раз­бил Вар­ду Скли­ра.

До 985 года - во гла­ве ви­зант. вой­ска на вост. гра­ни­це, пред­при­нял ряд ак­тив­ных кам­па­ний в Си­рии, в том числе оса­ду Алеп­по и Апа­меи.

В 985-987 годах - ду­ка (на­ме­ст­ник) Ан­ти­охии.

При из­вес­тии о вто­рич­ной по­пыт­ке мя­те­жа Вар­ды Скли­ра в 987 году Варда Фока вновь был на­зна­чен до­ме­сти­ком схол, за­хва­тил Скли­ра, но вско­ре сам под­нял мя­теж про­тив императора Ва­си­лия II и, про­воз­гла­сив се­бя им­пе­ра­то­ром, за­нял поч­ти всю Ма­лую Азию.

Около 988 года по­тер­пел по­ра­же­ние при Хри­со­по­ле (при­го­род Кон­стан­ти­но­по­ля) от дру­жи­ны русских на­ём­ни­ков императора Ва­си­лия II; был убит в сра­же­нии при Ави­до­се (воз­мож­но, от­рав­лен).

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