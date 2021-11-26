ОПОЛЕ
ОПОЛЕ - город на юге Польши, административный центр Опольского воеводства.
Население 124,4 тысяч человек (2013); с пригородами образует городскую агломерацию с населением около 270 тысяч человек. Расположен в восточной части Силезской низменности, на реке Одра. Важный транспортный узел: через Ополе проходят автомобильные и железнодорожные магистрали панъевропейского транспортного коридора Брюссель - Кёльн - Дрезден - Краков - Киев. Ближайшие аэропорты: международные Катовице (в Пыжовице, в 85 км к востоку от центра Ополе) и региональный имени Николая Коперника (во Вроцлаве, в 88 км к северо-западу).
В «Баварском географе» IX века упоминается как поселение славянского племени ополян на реке Одра (Одер). В конце X века вошёл во владения польского князя Мешко I из династии Пястов. В 1039 году взят чешским князем Бржетиславом I (1034-1055 годы), с 1050 года вновь в составе земель Пястов. С конца XII века центр одноименного княжества [Дукатус Ополиенсис, Ducatus Opoliensis; с 1327 года под сюзеренитетом чешского короля, в 1202-1281, 1521-1532 годах в составе княжества Опольского и Рациборского (Ратиборжского) во главе с силезскими Пястами]. В начале XIII века перенесён на правый берег Одры, на месте старого поселения основан княжеский замок (строительство завершено в 1280-х годах). В 1217 году получил городские привилегии. В 1241 году разорён войсками монголо-татар, во 2-й половине XIII - начале XIV веков восстановлен по регулярному плану, в Ополе возведены новые крепостные укрепления. Неоднократно страдал от пожаров (1260, 1415, 1615 и другие). Развивался как торговый и религиозный центр. С 1532 года во владении Габсбургов, получил немецкое название Оппельн (Oppeln). В XVI-XVIII веках не раз закладывался Габсбургами Гогенцоллернам, Ягеллонам и другими. В 1533 году (первая известная перепись) насчитывал около 1,5 тысяч жителей. Во время Тридцатилетней войны 1618-1648 годов оккупирован саксонскими и шведскими войсками (1632-1634 годы). В период 1-й Силезской войны (смотри Силезские войны 1740-1742, 1744-1745 годов) взят прусскими войсками (1741), по Бреславльскому мирному договору 1742 года вошёл в состав Пруссии. В XVII-XVIII веках в результате войн переживал период упадка (в 1746 нрду население Ополе составляло около 1,2 тысяч человек). Во время русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов занят баварскими, затем французскими войсками. В 1816-1945 годах центр одноименного прусского административного округа (в 1919-1938 годах также прусская провинция Верхняя Силезия). В 1843 году соединён железной дорогой с Бригом (Бжегом) и Бреслау (Вроцлавом). Во 2-й половине XIX века в Ополе появились промышленные предприятия (главным образом по производству цемента). В 1897-1899 годах к Ополе присоединён ряд ближайших населённых пунктов, получил статус городского округа. В 1910 году его население достигло почти 34 тысяч человек (немцы- 80%). В соответствии с условиями Версальского мирного договора 1919 года в 1921 году место проведения плебисцита о государственной принадлежности города (94,7% голосовавших высказались в пользу Германии). На заключительном этапе 2-й мировой войны в условиях наступления Красной Армии немецкое население Ополе было эвакуировано в глубь Германии. Восточная часть города взята войсками 1-го Украинского фронта 23-24.1.1945 года, западная часть - 15.3.1945 года. С марта 1945 года Ополе в составе Польши (в это время насчитывал 170 жителей). С апреля 1945 года началось возвращение в город эвакуированного немецкого населения. В начале XXI века Ополе - один из центров немецкой диаспоры в Польше. С 1950 года административный центр Опольского воеводства, с 1972 года одноименного епископства. В 1997 и 2010 годах пострадал от наводнений.
Замок княжеской и королевской династии Пястов (разрушен в 1928 году) располагался на острове Пасека, образованном современным и старым (так называемая Млыновка) руслами реки Одра; сохранилась Сторожевая башня (около 1300 года, надстроена в 1957 году). На правом берегу Одры сохранилась башня (конец XIV века, надстроена в 1844 году) бывшего Верхнего замка (разрушен в 1669 году). Архитектурный барочный ансамбль Рыночной площади (XVII-XVIII века) восстановлен после 2-й мировой войны; доминантой площади является Ратуша, построенная в 1818-1826 годах по образцу Палаццо Веккьо во Флоренции; её башня возведена в 1864 году (архитектор Альбрехт) и восстановлена (после обрушения в 1934 году) к 1936 году. В Ополе сохранился ряд готических церквей: Воздвижения Святого Креста (XIII век, восстановлена после пожара 1415 года к 1520-м годам; неоготические башни надстроены в 1898-1899 годах; с 1972 года - кафедральный собор; в интерьере - гробницы опольских князей), Пресвятой Девы Марии и Святого Адальберта Пражского (Святого Войцеха; начало XIV века, перестроена в XVIII веке; верх колокольни - 1896; фасад и лестница начало XX века), Святой Троицы (1309, перестроена в XVIII веке; башня XV века, фрагменты росписи XIV века) в бывшем францисканском монастыре XIV века, Святого Алексия (1421, перестроена в 1691 и 1865-1866 годах). К концу XVII века относятся барочные церкви Святого Себастьяна (1680-1696 годы) и здание бывшей иезуитской коллегии (1698, перестроено в XVIII веке). В числе памятников архитектуры XIX - начала XX веков: Старая синагога (1842), неоренессансное здание почты (1850-е годы, архитектор Альбрехт), неоготическая водонапорная башня (1896), железнодорожный вокзал (1899), пешеходный мост через Млыновку в стиле модерн (так называемый Зелёный мост; 1903), неороманский костёл Святых Петра и Павла (1923-1925 годы, архитектор А. Киктон). Примечательна застройка площади Игнацы Дашинского (конец XIX - начало XX веков), в центре которой расположен фонтан «Церера» (1907). Памятник борцам за освобождение Опольского воеводства (1970, скульптор Я. Боровчак).
Ополе - крупный центр образования и культуры Силезии. Университеты: Опольский политехнический (ведёт историю с 1959 года), Опольский (1994); высшие школы: имени Б. Яньского (1993), управления (1996), медицинская (2003). Музеи: краеведческий (1900, с 1932 года в здании бывшей иезуитской коллегии; филиал - галерея художника Я. Цибиса), военнопленных (1964), этнографический под открытым небом (1970; деревянные церкви, жилые дома, мельницы, кузницы, амбары, школы XVIII - начала XX веков), Опольской епархии (1987). Галерея современного искусства (1958). Театры: драматический имени Я. Кохановского (1975), кукольный имени А. Смольки (ведёт историю с 1937 года, самостоятельный статус с 1993 года). Филармония имени Ю. Эльснера (1952). Зоопарк (основан в 1912 году как частный зверинец, передан городу в 1936-1937 годах). Среди спортивных сооружений - футбольный стадион (ок. 4 тысяч мест).
Основа городской экономики - промышленность, специализирующаяся на производстве строительных материалов на базе местных известняков и глин (действуют несколько карьеров). В отрасли представлены крупные европейские компании - производители цемента и бетона (герм. «HeidelbergCement», «Miebach»), черепицы и керамических изделий (люксембургская «Monier»). Велико значение пищевой промышленности: предприятие нидерландской компании «Nutricia» (в составе французского холдинга «Danone»; производит молочные продукты и детское питание; одно из крупнейших в Ополе по валовой стоимости продукции), заводы польских компаний: «Zott Polska» (молочные продукты); «Animex» (мясные изделия); «Frigoopol» (замороженные пищевые продукты и мороженое). Выпуск сварных узлов и литых заготовок для автомобилестроения (под контролем американской компании «Tower International»), металлоконструкций и бытовых метизов, дорожных знаков, сварочного, вентиляционного и гидравлического оборудования. Ремонт и монтаж энергетического оборудования, в том числе паровых котлов (предприятие польской компании «Remak»), модернизация локомотивов и вагонов.
В 9 км к северо-западу от Ополе - ТЭС «Opole» (мощность 1492 МВт; работает на каменном угле).