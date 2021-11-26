СУДА (букв. «крепость», «оплот»)

Одна из крупнейших и популярных византийских энциклопедий, составленная неизвестным автором ок. 1000 г.

Организованная по принципу толкового и этимологического словаря, «Суда» обладает примерно 30 тыс. статей, которые расположены в алфавитном порядке. Основываясь на данных библейских, античных и византийских источников, «Суда» содержит разъяснение трудных грамматических форм, редких слов, крылатых выражений, а также комментарии к персоналиям, топонимам, различным институтам и терминам. Хотя в «Суде» преобладает филолого-лингвистический компонент, большое место уделено кратким биографиям деятелей культуры и политики преимущественно античной эпохи, информация о которых представляет немалую ценность в качестве материала, восполняющего пробелы в знании об этих отраслях.

Автор статьи: А. Н. Слядзь