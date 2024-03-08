СИМЕОН I ВЕЛИКИЙ

Симеóн I Великий ( болг. Симеон Велики) (ок. 864/865, Плиска — 27.05.927, Преслав) — князь Болгарии с 893, выдающийся правитель Первого Болгарского царства (царь с 918), значительно расширивший его территорию благодаря многочисленным победам над Византией и способствовавший расцвету болгарской культуры, который получил название Золотой век Симеона («Pax Bulgarica», «Pax Simeonica»).

Третий сын болгарского князя Бориса I , возведенный им на престол в 893 на народном соборе в новой болгарской столице Великом Преславе и получивший блестящее образование в Константинополе у патриарха Фотия .

Правление С. I В. отмечено масштабными вой­нами с Византией. Перенос Львом VI Мудрым торговли с болгарскими купцами из Константинополя в Салоники и увеличение им таможенных пошлин явились причинами болгаро-византийской вой­ны 894, основным итогом которой стал разгром С. I В. ромеев при Адрианополе. В 896 С. I В. повторно разбил византийцев в битве при Булгарофигоне и осадил Константинополь, навязав им невыгодный мир, по которому Византия обязалась выплачивать Болгарскому княжеству ежегодную дань, вернуть болгарских купцов в Константинополь и передать С. I В. земли между Черным морем и горами Странджа. Болгария становилась, таким образом, сильнейшем балканским государством. В начале Х в., пользуясь слабостью империи, С. I В. не раз нарушал договор, вторгаясь на ее территорию и добившись признания от нее своих завоеваний: по новому договору 904 болгаро-византийская граница пролегла чуть севернее Салоник.

Отказ Византией от выплаты дани на следующий год после смерти в 912 Льва VI Мудрого привел к новой осаде С. I В. столицы империи, которой пришлось возобновить выплаты. Стороны договорились и о будущем браке одной из дочерей С. I В. и императора Константина VII Багрянородного . Важнейшим условием мира стало признание ромеями за С. I В. титула царя болгар.

Отказ регентши Зои Карбонопсины от этого договора привел к захвату С. I В. в 914 Фракии с Адрианополем. В 917 сначала в крупнейшем сражении у Анхиало на р. Ахелой, а затем в битве при Катасиртах недалеко от Константинополя С. I В. разгромил ромеев. Эти победы имели три важных последствия. В этом же году вассальными от Болгарии стали сербские земли, присоединенные к ней чуть позже, в 924. Через год С. I В. захватил Фивы. Ключевым же событием был созыв С. I В. Поместного церковного собора, провозгласившего автокефалию основанной при Борисе I Болгарской православной церкви, присвоившего ей статус патриархата (первого после четырех древних поместных церквей) и объявившего С. I В. самодержцем всех болгар и ромеев.

Политические успехи С. I В. создали основу для уникального расцвета болгарской культуры, предпосылки которого были заложены еще при его отце. При поддержке С. I В. в государственном делопроизводстве и в церкви греческий язык был заменен славянским, а глаголица — созданным в Преславле новым кириллическим алфавитом. При С. I В. апогея своего развития достигли основанные Борисом I Охридская и Плисская/Преславская книжные школы, где создали выдающиеся труды Климент Охридский , Константин Преславский, Черноризец Храбр. Предполагают, что по приказу С. I В. были переведены с греческого языка на славянский книги Ветхого Завета. С именем С. I В. связано создание Златоструя и Симеонова (или Святославова) Изборника 1073. Все это способствовало утверждению в Болгарии христианской культуры на основе славянской письменности.

После смерти С. I В. на престол взошел его сын Петр (927–969), сумевший в том же году добиться 30-летнего мира с Византией, который подтверждал все ключевые завоевания С. I В.: империя продолжала выплачивать дань, признавала титул «василевса болгар» и болгарский патриархат.

Лит .: Божилов И. Цар Симеон Велики (893–927): Златният век на Средновековна България. София, 1983; Лощакова О. В. «Золотой век» болгарского царя Симеона (893–927). Ярославль, 1996. Н. В. Татарчук.