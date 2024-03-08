РОМАН I ЛАКАПИН

Ромáн I Лакапин ( греч. Ρωμανὸς ὁ Α’ Λαϰαπήνος) (ок. 870, Лакапа, Каппадокия — 15.06.948, о. Проти (Кыналыада), близ Константинополя) — византийский император (920–944). Возможно, происходил из армянской крестьянской семьи. Его отец спас жизнь Василию I Македонянину (867–886) во время военного похода и получил земельный надел близ г. Лакапа. В 911 Р. I Л. был назначен стратегом о. Самос. Во время регентства Зои Карбонопсины (914–919) при малолетнем Константине VII Багрянородном он получил должность друнгария (адмирала) флота, в 919 стал великим гетериархом (командиром варяжской наемной гвардии) и выдал за императора свою дочь Елену. В 920, сослав Зою Карбонопсину в монастырь, Р. I Л. заставил зятя возвести его в сан кесаря, был коронован как соправитель и фактически узурпировал власть. Вероятно, в начале 920-х Р. I Л. женился на Фео­доре. Стремясь укрепить свое положение, он возвел в ранг соправителей своих сыновей Христофора, Стефана и Константина и внука Романа; его четвертый сын Феофилакт занял патриарший престол (933–956). Р. I Л. пытался сохранить свободное общинное землевладение, в первую очередь наделы стратиотов — основу военной организации. В 934 и 943 установил предпочтительное право родственников и соседей на покупку земельных участков, принудительное возвращение незаконно отчужденных динатами участков. Вел многочисленные вой­ны. Разгром арабской эскадры у о. Лемнос в 924 позволил византийцам восстановить господство в Эгейском море. На востоке вой­ско под командованием армянского полководца Иоанна Куркуаса значительно отодвинуло границу империи в Месопатамии и Армении: были захвачены более 1000 крепостей, отвоеваны Мелитена, Мартирополь, Дара, Амида, Нисибин. В союзе с королем Италии Гуго и фатимидом Убайдаллахом аль-Махди удалось отразить атаки африканских и сицилийских арабов и лангобардов на Южн. Италию. На северных границах Р. I Л. воевал с болгарским царем Симеоном I , дважды подступавшим к Константинополю. Новый царь Петр (927–969) заключил с Византией мирный договор, был признан императором (василевсом) болгар и вступил в брак с внучкой Р. I Л. — Марией (Ириной) Лакапиной. Это укрепляло культурное влияние Византии на славянских землях. Киевский князь Игорь Ольгович в 941 и 944 совершил два похода на Константинополь, в 944 Р. I Л. заключил союзный договор с Русью. Вскоре его сыновья Стефан и Константин составили заговор против отца; 16 декабря 944 Р. I Л. был арестован и сослан в монастырь.

Лит. : Сказкин С. Д. История Византии. Т. 2. М., 1967. С. 172–187; Kaldellis A. Streams of Gold, Rivers of Blood: The Rise and Fall of Byzantium, 955 A.D. to the First Crusade. Oxford, 2017. P. 21–42. А. В. Кузнецов .