Равéннский экзархáт

Равéннский экзархáт ( лат. Exarcha­tus Ravennatis, греч. Εξαρχάτον τής Ραβέννας): 1) В широком смысле — совокупность византийских владений в Италии (кроме Сицилии и Сардинии), находившихся в юрисдикции экзарха Равенны; 2) в узком смысле — византийская провинция на северо-востоке Италии во главе экзарха Равенны. Император Юстиниан I создал в Малой Азии, Армении, Фракии и Египте округа, наместники которых обладали гражданскими, судебными и военными полномочиями. Для более гибкого и оперативного управления Италией в условиях военной угрозы со стороны лангобардов император Маврикий в конце VI в. образовал административную единицу нового типа — экзархат с центром в Равенне. Первое упоминание Р. э. относится к 584. В 591 в Африке был образован Карфагенский экзархат (см. Карфаген ). Во главе новых образований стояли экзархи ( греч . ἔξαρχος), совмещавшие полномочия префектов претория и магистров армии, т. е. военные, административные и судебные прерогативы, включая право вмешиваться в церковные споры прелатов. Кроме окрестностей Равенны, экзарху формально подчинялись Пентаполь, Рим и Неаполь, Венето, Истрия и часть Далмации . Помимо Р. э. под властью Византии в Италии оставались Сицилия, имевшая собственную администрацию, а также Корсика и Сардиния (относились к Карфагенскому экзархату). Население Р. э. включало италийцев, греков, готов, авар, сирийцев, славян. Власть экзарха опиралась на вой­ско, набиравшееся из горожан и мелких земельных собственников, которое со временем эволюционировало из регулярной армии в народное ополчение.

Постепенно экзархи утрачивали власть над территориями: расширялось влияние лангобардов, в Риме окрепла папская власть, в Р. э. нарастали сепаратистские по отношению к Константинополю настроения, особенно усилившиеся при императорах-­иконоборцах (см. Иконоборчество ). Антивизантийский мятеж 710–711 был подавлен с трудом. В 732–734 лангобарды временно захватили Равенну. В конце 740 в Р. э. помимо Равенны входили Истрия, Венеция, Феррара, Пентаполь и Перуджа. В 751 Р. э. был окончательно завоеван лангобардами. Король франков Пипин Короткий в результате двух военных походов в 754 и 756 завоевал земли Р. э. и передал их вместе с Римской областью папе Римскому, что положило начало Папской области .

Лит. : Guillou A. Régionalisme et indépendance dans l’Empire byzantine au VIIe siècle. L’exemple de l’Exarchat et de la Pentapole d’Italie. Roma, 1972; Brown T. S. Byzantine Italy, c. 680 — c. 876 // The New Cambridge Medieval History. Vol. 2: c. 700 — c. 900 / Ed. R. McKitterick. Cambridge, 1991. P. 320–348; Бородин О. Р. Равеннский экзархат: Византийцы в Италии. СПб., 2001. А. В. Кузнецов .