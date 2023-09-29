Пселл, Михаил

Пселл ( греч. Ψελλός) , Михаил (светское имя — Константин) (1018, Кон­стантинополь — ок. 1078 или 1096/97, там же) — византийский политический деятель, ученый-­энциклопедист, историк, писатель. Выходец из семьи бедного чиновника. Начал обучаться с 5 лет, окончил три ступени образования — от начальной школы до высшей. В правление императора Михаила IV Пафлагона (1034–1041) находился на службе в столице и был близко знаком с Иоанном Орфанотрофом . В 1037 совершил поездку в Месопотамию, где некоторое время исполнял обязанности судьи. В правление Михаила V Калафата (1041–1042) занял пост асикрита — чиновника императорской канцелярии. В начале 1040‑х женился на представительнице знатного рода, предположительно Аргиров. В правление Константина IX Мономаха (1042–1055) стал влиятельным придворным, вошел в состав правительства. Около 1045 был назначен ипатом философов — главой философского отделения высшей константинопольской школы. Император ценил его знания и часто советовался с ним по разным вопросам. Благодаря земельным пожалованиям императора П. стал крупным землевладельцем. В 1054 постригся в монахи и после смерти Константина IX Мономаха удалился в монастырь, но в 1056 по просьбе императрицы Феодоры вернулся в столицу. Занимал важное положение при дворе Михаила VI Стратиотика (1056–1057) и Исаака I Комнина (1057–1059), в 1059 сыграл ведущую роль в передаче власти от Исаака Комнина к Константину X Дуке (1059–1067). При императоре Романе IV Диогене (1068–1071) был одним из регентов при юных наследниках Константина X Дуки. В 1071, после пленения императора тюрками-­сельджуками, способствовал приходу к власти Михаила VII Дуки (1071–1078). Оставался советником императора примерно до 1075, достоверных сведений о его дальнейшей жизни не сохранилось.

Творческое наследие П. огромно. П. — автор множества произведений, фактически во всех жанрах византийской литературы: исторических, богословских, философских, агиографических, естественнонаучных, риторических, поэтических, речей на различные темы и писем. В философских трудах П. подчеркивал необходимость изучать наследие античных языческих авторов, особенно Платона и неоплатоников, чьи учения признавал основой христианского вероучения. Историческое сочинение «Хронография», охватывающее византийскую историю с 976 по 1074, основано не только на личных наблюдениях автора, но и на документальных источниках из императорской канцелярии; содержит ценные исторические сведения, в том числе о русско-­византийских отношениях.

Соч. : Chronographie ou histoire d’un siècle de Byzance (976–1077). 2 vols. Paris, 1926–1928; Богословские сочинения. СПб., 1998; Хронография. Краткая история. СПб., 2003.

Лит. : Безобразов П. В., Любарский Я. Н . Две книги о Михаиле Пселле. СПб., 2001; Reading Michael Psellos. Leiden, 2006. А. В. Кузнецов .