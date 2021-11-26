ПРОКОПИЙ КЕСАРИЙСКИЙ (др.-греч. Προκόπιος ο Καισαρεύς)

Государственный деятель и историк Восточной Римской империи.

Получил юридическое образование, с 527 г. был секретарем и советником полководца Велизария, принимал участие в войнах с вандалами, готами и персами. С 542 г. Прокопий живет в Константинополе.

Из наследия Прокопия сохранились три сочинения: «Войны», «О постройках» и «Тайная история». «Войны» в 8 книгах – самое крупное из них. Книги I-II описывают войны Юстиниана с персидскими Сасанидами, III-IV рассказывают о битвах с вандалами в Африке, V-VII содержат рассказ о войнах с готами и борьбе за Италию; в центре V-VI книг находится фигура Велизария, поэтому их иногда называют «Велизаридой». VIII книга была написана спустя три года после VII и представляет собой дополнение к описанию войн: это этнографические и этнографические отступления, анекдоты, разнообразные зарисовки, в частности, миф об амазонках и рассказ о славянских племенах. В «Войнах» отражены и события внутренней политики, например, восстание Ника.

«О постройках» в 6 книгах – описание различных сооружений в разных частях империи, написанное в честь императора Юстиниана .

«Тайная история» – пасквиль на Юстиниана и его жену Феодору, наполненный язвительными и не всегда достоверными подробностями и сплетнями об их жизни и способе управления империей. Прокопий был доверенным лицом Велизария, поэтому знал подоплеку многих событий, участвовал в важных переговорах и занимался его перепиской и подготовкой речей, и когда он приводит текст послания или речи Велизария, можно доверять этой информации. Он пользовался и другими источниками на греческом, латинском и сирийском языках.

Прокопий следовал образцам, созданным сочинениями Геродота и Фукидида, но сильной его стороной оказывается не анализ, а четко структурированный рассказ о событиях. Прокопий Кесарийский был последним великим историком античности.

Иллюстрация :

Велизарий. Мозаика.