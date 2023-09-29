Прокóпий Кесарийский

Прокóпий Кесарийский ( лат. Proco­pius Caesarensis, греч. Προκόπιος ὁ Καισαρεύς) (ок. 500, Кесария Каппадокийская — после 562, Константинополь (?)) — византийский историк. Информация о жизни П. К. содержится почти исключительно в его трудах. Вероятно, родился в семье эллинизированных сирийцев, представителей провинциальной служилой знати. В Кесарии он получил хорошее риторическое и юридическое образование, был знаком с произведениями античных авторов. О его ранней карьере сведений не сохранилось. В 527 П. К. был назначен секретарем выдающегося полководца Велизария , на этой должности стал очевидцем и участником многих событий правления Юстиниана I (527–565). С 527 по 531 принимал участие в вой­не с Персией, в 532 был свидетелем восстания «Ника» в Константинополе, в 533–536 сопровождал Велизария во время вой­ны с вандалами в Сев. Африке, в 536–540 — во время вой­ны с готами в Италии, в 541 — в походе на сирийскую провинцию Антиохию, в 542 — в Константинополе во время эпидемии чумы, в 542–546 — снова в Италии. После этого П. К. вернулся в Константинополь. По одной из версий, в 562 был столичным префектом.

Благодаря своему положению П. К. был очевидцем ключевых событий византийской истории того периода, имел доступ к секретным документам: ведал перепиской Велизария (включая составление реляций императору), оформлял различную документацию, участвовал в разведывательных миссиях. Был автором объемных исторических сочинений, которые ныне служат важнейшими источниками сведений о правлении Юстиниана I. На его труды опирались многие позднейшие византийские историки. С большим талантом, в хорошей литературной форме П. К. сообщал о событиях, насыщая повествование увлекательными рассказами о быте, нравах и традициях византийцев и соседних народов. Центральное место в его творчестве занимает произведение «О вой­нах», состоящее из нескольких отдельных сочинений: «О вой­не с персами» в 2 книгах, «О вой­не с вандалами» в 2 книгах, «О вой­не с готами» в 4 книгах. Трактат «О постройках» посвящен строительной деятельности императора Юстиниана I. Особое место в творчестве П. К. занимает «Тайная история» — памфлет с резкой критикой императора и его супруги, которые представлены как «демоны в человеческом обличье», разрушающие устои государства.

Соч .: Opera omnia. 4 vols. Lipsiae, 1962–1964; Вой­на с готами. О постройках. В 2 т. М., 1996; Вой­на с персами. Вой­на с вандалами. Тайная история. СПб., 2013.

Лит .: Cameron A. Procopius and the sixth century. Berkeley, 1985; Бибиков M. В. Историческая литератуpa Византии. СПб., 1998. С. 57–79; Coulie B., Kindt B. Thesaurus Procopii Caesariensis. Turnhout, 2000; Kaldellis A. Procopius of Caesarea. Tyranny, History, and Philosophy at the End of Antiquity. Philadelphia, 2004. А. В. Кузнецов .