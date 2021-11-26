ПЛИСКА
ПЛИСКА - город VIII - XI веков на северо-востоке Болгарии, столица Первого Болгарского царства (до 893 года; вероятно, первая). Вероятно, от старославянского названия местности, связанной с водоёмом или равниной.
Расположен к северу от Провадийского плато, близ современного города Плиска (область Шумен; бывшее село Абоба, переименовано в честь Плиска в 1925 году; статус города с 1981 города).
Упоминается в Чаталарской надписи болгарского хана Омуртага как лагерь Плиска (около 822 года; на греческом языке; найдена в начале XX века близ современного села Хан-Крум, в области Шумен в Болгарии). В византийских исторических сочинениях известна как Плискуса, Плискова; в болгарской апокрифической хронике XI века «Сказание пророка Исайи» - как Плюска-град, якобы основанный болгарским ханом Аспарухом (то есть в конце VII века). Впервые идентифицирована в 1886 году К. Иречеком. Локализация доказана одним из основателей болгарской археологии чешским учёным К. Шкорпилом и Ф.И. Успенским. Первые раскопки проведены возглавляемым Успенским Русским археологическим институтом в Константинополе в 1899-1900 годы, при участии Шкорпила. Исследования возобновлены в 1930-х годах К. Миятевым, продолжены после 1945 года С. Михайловым, Н. Мавродиновым, С. Ваклиновым, Р. Рашевым и другими (особенно масштабные раскопки в 1971-1981 годы).
По письменным источникам известно, что Плиска в 811 году была разорена византийским императором Никифором I. Считается, что в ней около 865 года крестились болгарский князь Борис I (Михаил) и его окружение, что называется официальной датой принятия христианства Болгарией. В 886 году Борисом были приняты изгнанные из Моравии ученики Кирилла и Мефодия. Возможно, уже в Плиске один из них, Константин Преславский, возглавил созданную по указу князя Бориса книжную школу (в современной литературе известна как «преславская») - один из крупнейших славянских христианских культурных центров на Балканах, где, по одной из гипотез, была создана кириллица. Во время правления (889-893) князя Владимира (Расате), сына Бориса, в Плиске была предпринята попытка реставрации язычества, подавленная ненадолго вернувшимся к управлению Борисом, после чего (в 893) столица была перенесена в расположенный недалеко Преслав. Между 969 и 971 годами, во время борьбы болгарского царя Бориса II и византийского императора Иоанна I Цимисхия, Плиска захватывалась киевским князем Святославом Игоревичем. Окончательно пришла в упадок во время византийского владычества, когда в середине XI века северная часть Болгарии стала ареной борьбы Византии с печенегами.
В истории Плиски выделяется 4 периода (с подпериодами): 1 - столичный языческий (конец VII или VIII веков - 864 год; с пожаром 811 года); 2 - столичный христианский (864-893); 3 - постстоличный болгарский (893-971); 4 - постстоличный византийский (971-1050/1070). Предположительно древнейшие постройки в Плиске - лёгкие наземные (возможно, юрты или шалаши); отмечены следы деревянных столбовых построек, в ряде случаев заменявшихся или перекрытых каменными строениями; исследованы многочисленные полуземлянки с печами-каменками, как относящиеся к 1-му периоду, так и более поздние.
Так называемый Внешний город (около 23 км2) имеет форму, близкую 4-угольнику. Он окружён рвом и валом; застройка сконцентрирована в нескольких зонах. Исследовано около 0,5% площади; открыты остатки домов, 21 церкви, керамических и металлургических производств. В северо-восточной части располагалась так называемая Большая базилика (3-апсидная, 3-нефная, с примыкающими нартексом, атриумом, баптистерием и часовней; длина 99 м). Близлежащие постройки интерпретированы как монастырь, в том числе дом архиепископа, школа, кельи, трапезная, хозяйственные постройки. Здесь же располагался некрополь, есть прогребения в саркофагах, с надписями на греческом языке; среди находок - золотые и серебряные ременные гарнитуры, перстни, серьги и другие. В нескольких местах открыты другие могильники, каменные фундаменты длинных помещений, разделённых на секции; иногда они примыкают к дворам, связываемым с усадьбами аристократии.
Почти в центре Плиски - так называемый Внутренний город (48 га; исследовано около 5%, в основном в центральной части), имеющий форму трапеции. Он укреплён стеной (с IX века, ранее - дерево-земляное укрепление, огораживающее площадь около 65 га). По углам располагались круглые в плане башни, вдоль стен - 5-угольные; по 4 сторонам - укреплённые ворота. Следы первоначальной деревянной застройки (в том числе обширные постройки, от которых сохранились концентрически расположенные столбовые ямы) сильно испорчены более поздними сооружениями. Рядом находилось древнейшее (не позднее нач. 9 в.) каменное здание - «дворец Крума» (74,5×59,5 м), с мощными (до 2 м) стенами и башнями. Предполагается, что оно имело несколько этажей, совмещало представительские и жилые функции. После разрушения (судя по всему, в 811) на его зап. части была возведена «Тронная палата» (52×26,5 м; стены до 2,5 м), включающая 3-нефный колонный зал, примыкающие к нему с севера помещения (в том числе встроенная апсида), вестибюль. Западнее находилось прямоугольное вытянутое по линии запад - восток сооружение, окружённое коридором или колоннадой, интерпретируемое как языческий храм, позднее перестроенный в церковь. Севернее располагалась так называемая Цитадель (прямоугольная, 1 га) с каменными постройками. В её центре - сооружение (по-видимому, языческий храм) в форме квадрата, в середину которого вписаны квадрат и центральная площадка. Внутри кирпичных (первоначально - деревянных, огораживавших более обширное пространство) стен Цитадели также находились бани, цистерны, «Жилой дворец» (на позднем этапе включал 2 здания; сохранилась штукатурка со следами красной краски, детали мраморной отделки), христианская часовня и другие. К северу от Цитадели исследованы каменные здание и баня (усадьба «боярина» или гостевой комплекс). Прослежены подземные ходы с деревянной и каменной облицовкой, начинавшиеся у Большого дворца и в Цитадели. Отмечены следы ювелирного ремесла (относят к концу периода 1), производства, сырьё для которого хранилось в огнеупорных сосудах- «сфероконусах» (период 4), обработки кости, изготовления изделий из стекла.
В Плиске прослежены участки нескольких водопроводов, шедших к центру города, колодцы. Дорога (длиной 1,3 км) между Большой базиликой и центром Плиски была мощёной. Вымостки прослежены также в Цитадели и на площади, примыкавшей к ней с юга. Некоторые из позднейших погребений в Плиске связывают с печенегами, захватившими Плиску или находившимися на службе Византии. Среди находок: архитектурные детали; надписи (многие на греческом языке, есть на кириллице, билигвы); граффити на строительных материалах; византийские монеты и печати; украшения, кресты, стилосы (писала), ключ в виде музыканта со струнным инструментом.
Расположенные в Плиске и в основном рядом с ней курганы (высота некоторых - до 15 м) могли иметь мемориальное значение, некоторые относятся к бронзовому веку, но иногда досыпаны позднее. Как мемориальные рассматривают и сохранившиеся близ Плиски девташлары - группы крупных (в том числе обработанных) камней, иногда расположенных рядами.
Плиска находится в зоне концентрации болгарских памятников языческого периода; в том числе Мадара (около 10 км к югу от Плиски), Нови-Пазар (около 3 км к востоку), могильник Вырбяне (1 км к западу).
На остатках Плиски создан Национальный историко-археологический заповедник, включающий музей; проведена частичная реставрация ряда строений.