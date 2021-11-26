ПЕРВОЕ БОЛГАРСКОЕ ЦАРСТВО
ПЕРВОЕ БОЛГАРСКОЕ ЦАРСТВО - болгарское государство в 681-1018 годах. Образовалось на Балканах в результате объединения протоболгар и славянских племён.
Подчинение протоболгарами славян произошло без серьёзных столкновений, часть славян была переселена Аспарухом на запад для защиты от аваров, часть - на юг для обороны от Византии. Успехи в войне с Византией (в 680 году Аспарух разгромил войска императора Константина IV при Онглосе, близ устья Дуная) привели к заключению в 681 году договора, по которому Византия обязалась платить ежегодную дань болгарскому хану, что стало официальным признанием Первого Болгарского царства.
В это время его территория охватывала северо-восточную часть современной Болгарии: на востоке она ограничивалась Чёрным морем, на юге - горной цепью Стара-Планина, на западе - рекой Искыр, на севере - Дунаем. Первой столицей Первого Болгарского царства стала Плиска (680-893 годы), представлявшая собой обширный лагерь, укреплённый рвом и валом. Высшая власть находилась в руках хана, ближайшими к нему вельможами были кавхан (буквально - соправитель хана, занимал должность по наследству и пожизненно, обладал наибольшими после хана военными полномочиями) и помощник кавхана - ичиргу боил. Князья славянских племён, пользуясь внутренней автономией, признавали верховную власть хана, поддерживали его внешнюю политику и участвовали в его военных предприятиях. Население Первого Болгарского царства было обязано нести воинскую службу (включая охрану границ), отрабатывать трудовые повинности, а также уплачивать натуральные подати своим князьям, родовой знати и в ханскую казну.
Аспаруху наследовал его сын Тервел (700-721 годы; по другим данным, около 701-718 годы). Он наладил отношения с Византией (в 717 году помог ей отразить вторжение арабов) и получил от неё области Загора в Северной Фракии. В середине VIII века Первое Болгарское царство пережило внутренний кризис, связанный с отстранением от власти правящего рода Дуло и частой сменой ханов (за 15 лет сменилось 7 ханов). Осложнились также его отношения с Византией: в 754-775 годах византийский император Константин V Копроним предпринял 9 походов против Первого Болгарского царства. Положение царства стабилизировалось в период правления ханов Телерига (768-777 годы) и Кардама (777-803 годы). Укрепление позиций Первого Болгарского царства на Балканах и его территориальное расширение связаны с именем хана Крума. При нём границы Первого Болгарского царства на северо-западе достигли реки Тиса (за ней начинались владения франков), на востоке - рекой Днестр (отделяла болгар от печенегов), на юге - гор Рила и Родопы. Ханы Омуртаг, Маламир (831-836 годы) и Пресиан (836-852 годы) присоединили к Первому Болгарскому царству новые земли: Эгейскую Фракию (без Фессалоники) и всю Македонию.
В IX веке болгарские ханы, начиная с Крума, проводили политику централизации государства. Ими были введены единые законы, не делавшие различий между протоболгарами, славянами и др. проживавшими в государстве народами. В этот период происходила консолидация разнородных групп населения в средневековую болгарскую народность. В VIII-IX веках были построены замечательные архитектурные и скульптурные памятники Плиски и Мадара. В начале правления хана Бориса I Болгария вела неудачные войны против Византии и Восточно-Франкского королевства. Около 865 года Борис I, чтобы повысить международный престиж Первого Болгарского царства, принял от Византии христианство, которое стало официальной религией. В 880 году болгарская архиепископия признана автокефальной. Борис I принял титул князя, болгарский язык стал государственным, церковным и литературным языком.
Позиции христианства в Первом Болгарском царстве ещё более упрочились в результате деятельности на его территории Климента Охридского и Наума Охридского, учеников славянских просветителей Кирилла и Мефодия. Попытка дехристианизации, предпринятая старшим сыном Бориса I - Владимиром (889-893 годы; булгарское имя - Расате, в связи с чем также известен как Владимир-Расате), не удалась, на престол взошёл другой сын Бориса I - Симеон. Он продолжил церковное и просветительское дело отца. Столица Первого Болгарского царства была перенесена из Плиски, всё больше превращавшейся в оплот язычества, в Преслав, обустроенный по образцу византийских городов. Крупным центром просвещения стал Средец (София). В период правления Симеона Первое Болгарское царство достигло апогея своего могущества - его границы простирались от Адриатического моря на западе до Чёрного моря на востоке, на юге достигали Коринфа, на юго-востоке подходили к Дарданеллам. В междуречье Лима и Ибара возникло государство сербов (вскоре после смерти Симеона отделилось от Первого Болгарского царства).
После 917 года Симеон, ставший наиболее влиятельным государем на Балканах, задумал создать болгаро-византийскую империю. Он объявил себя «царём болгар и греков», а главу болгарской Церкви - патриархом. В разгар приготовлений к осаде Константинополя Симеон скончался. При наследовавшем ему сыне Петре начался упадок Первого Болгарского царства, вызванный не в последнюю очередь огромными расходами на войны с Византией. Налоговый гнёт и обнищание населения дестабилизировали государство, дали толчок широкому распространению религиозно-социальных еретических движений, в том числе богомильства. Первое Болгарское царство, раздираемое внутренними противоречиями, начало распадаться. Этому способствовали также вторжения венгров и византийцев, захват киевским князем Святославом Игоревичем в 968 году северо- восточной части Болгарии. Сын и преемник Петра царь Борис II (970 год, по другим данным, 969-971 годы) был захвачен византийцами в плен в Преславе и доставлен в Константинополь, где собственноручно сложил к ногам императора Иоанна I Цимисхия корону и другие знаки царского достоинства. Восточная часть Болгарии стала византийской провинцией. Западно-Болгарское царство продолжало оставаться независимым до 1018 года, пока также не было завоёвано Византией.